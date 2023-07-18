بريطانيا تبدأ مفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت بريطانيا وتركيا، اليوم الثلاثاء، خططا لبدء مباحثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة بين البلدين، يكون بديلا للاتفاق الموجود بين البلدين بالفعل.

وجاء في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني أن الاتفاق الجديد سيحل محل اتفاقية التجارة الحرة القائمة بيشن تركيا وبريطانيا، والتي جرى إلغاؤها منذ مغادرة الأخيرة الاتحاد الأوروبي، كما أن الاتفاقية القائمة لا تغطي المجالات الرئيسية للاقتصاد البريطاني مثل الخدمات والرقمية والبيانات.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم، بعد الولايات المتحدة فقط. ويسهم قطاع الخدمات بحوالي 80%من الناتج المحلي الإجمالي لها.

ومن شأن الاتفاق الجديد، حسب البيان، تعزيز التجارة ومساعدة الشركات البريطانية على تعظيم الفرص في هذا المجال، ودفع النمو الاقتصادي.

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يأتي ذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين وزير الأعمال والتجارة البريطاني كيمي بادنوش، ووزير التجارة التركي عمر بولات، الأسبوع الماضي، حيث التزموا بالتفاوض على صفقة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة بين بريطانيا وتركيا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية الحالية، اليوم الثلاثاء في أنقرة، للانتهاء رسميا من مراجعة الاتفاقية الحالية والتحرك نحو إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الحالية.