«يوروستات»: التضخم يتراجع في أوروبا لكن ليس بنسبة كافية

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر التضخم في أوروبا في التباطؤ بفضل الانخفاض في أسعار الطاقة، لكنه يظل مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة ويستمر في إبطاء الاقتصاد.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الجمعة أن تضخم أسعار الاستهلاك تراجع إلى 5,5% على أساس سنوي في يونيو في منطقة اليورو بعد نسبة 6,1% في مايو. وتراجع إلى النصف تقريبا منذ الرقم القياسي البالغ 10,6% الذي سجل في أكتوبر 2022 عندما انعكست آثار الحرب في أوكرانيا على أسعار الغاز والنفط.

مع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لوقف التضخم، شرع البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق خلال العام الماضي. ورفع معدلاته الرئيسية بواقع أربع نقاط مئوية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية.

النتيجة.. انخفاض طلبات الائتمان وينجم عن ذلك تراجع الطلب على السلع والخدمات. مما يؤدي إلى تباطؤ الأسعار ولكن أيضاً إلى كبح النمو مما يزيد من قلق المسؤولين السياسيين.

دخلت منطقة اليورو في ركود طفيف الشتاء الماضي ويبدو أن النمو الاقتصادي سيكون ضعيفاً لعام 2023، نحو 1% وفقاً لآخر التوقعات الرسمية. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء من أن رفع سعر الفائدة سيستمر، قائلة «عملنا لم ينته».

في يونيو نجح مؤشر الأسعار في التراجع بفضل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 5,6% خلال عام. تأتي المساهمة الرئيسية في التضخم الآن من أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الكحول والتبغ، التي ارتفعت مرة أخرى بنسبة 11,7% على أساس سنوي في يونيو، وهذا يعد تباطؤا مقارنة بشهر مايو +12,5%. كما أن ارتفاع أسعار السلع الصناعية (باستثناء الطاقة) كان أقل في يونيو +5,5% بعد 5,8% في مايو. من ناحية أخرى تسارعت الزيادة في أسعار الخدمات إلى 5,4% بعد 5% في مايو.

البطالة الأوروبية في أدنى مستوى

علق جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس على أن، لا شيء في هذه الأرقام «سيثني البنك المركزي الأوروبي عن رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال اجتماع يوليو». رغم تراجع التضخم العام، زاد التضخم الأساسي بشكل طفيف، وهو أكثر تمثيلا لأنه جرى تصحيحه للتقلبات الشديدة في أسعار الطاقة والغذاء. فقد ارتفع من 5,3% خلال عام واحد في مايو إلى 5,4% في يونيو. وهذا المؤشر يستخدم مرجعا لحكام البنوك المركزية.

بالإضافة إلى ذلك «لا يزال سوق العمل مضطربا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي تقلق البنك المركزي الأوروبي» كما أكد بيرت كولين الخبير الاقتصادي في بنك ING.

أعلنت وكالة «يوروستات»، اليوم الجمعة، أنه رغم التباطؤ الاقتصادي الحاد، ظل معدل البطالة في منطقة اليورو في مايو عند 6,5% من السكان العاملين، في أدنى مستوى تاريخي له على الإطلاق. ولوحظ نقص في اليد العاملة في العديد من القطاعات. وقال كولين «بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، هذا يعني أن خطر حدوث زيادة قوية وطويلة في الأجور لا يزال قائماً. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي لا تدفعه إلى وقف رفع معدلات الفائدة».

وانخفض ارتفاع أسعار الاستهلاك بمقدار 0,7 نقطة في فرنسا ليصل إلى 5,3% خلال عام واحد. من ناحية أخرى تسارع التضخم مرة أخرى في ألمانيا إلى 6,8%، +0,5 نقطة مقارنة بمايو. وبين الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو سجلت كل من لوكسمبورغ 1% وبلجيكا 1,6% وإسبانيا 1,6% أضعف معدلات تضخم في يونيو بحسب «يوروستات». وسجل أعلى معدل تضخم في سلوفاكيا مع 11,3%.