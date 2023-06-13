مؤشر إيجابي يرجح وقف حملة رفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو، وفق ما ذكرت وزارة العمل الثلاثاء، في مؤشر مشجّع بالنسبة لصانعي السياسات الساعين للحد من ارتفاع الأسعار.

وارتفع «مؤشر أسعار المستهلك» الذي يعد مقياسًا رئيسيًا للتضخم بنسبة 4,0% عن العام السابق، بما يتوافق مع توقعات المحللين، بينما انخفض عن نسبة الزيادة المسجلة في أبريل والبالغة 4,9%.

تأتي البيانات في وقت يُنتظر أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفدرالي اجتماعًا، الثلاثاء ويتواصل على مدى يومين لمناقشة السياسات النقدية، فيما يتوقع بأن تؤثر الأرقام على قرارهم بشأن معدلات الفائدة في ختام الاجتماع.

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وبينما رفع المصرف المركزي الأميركي معدلات الفائدة عشر مرّات متتالية منذ مطلع العام الماضي، إلا أنه يتوقع بأن يتوقف عن ذلك هذا الأسبوع. لكن المحللين حذروا من أن صانعي سياسات الاحتياطي الفدرالي يبحثون عن اتجاه قابل للاستدامة أكثر قبل التوقف عن رفع المعدلات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري بنسبة 0,1% في مايو، مقارنة بـ0,4% في أبريل.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتذبذبة، ارتفع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5,3% في الأشهر الـ12 الأخيرة.