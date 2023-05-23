مصدر: ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة اعتقال بحق رياض سلامة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر قضائي كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة اعتقال بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة «بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس».

ويوم الجمعة الماضي، أكد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية، في بيان إصدار مذكرة اعتقال بحق سلامة. وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.

القضاء الفرنسي استدعى شقيق سلامة

يوم الإثنين قال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، إن القضاء الفرنسي استدعى شقيق سلامة ومساعِدته في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة.

يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وشقيقه رجا، تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى، بزعم أخذ مئات الملايين من الأموال من البنك المركزي، وفق وكالة «رويترز». وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات. ولم يردّ محامو رجا والحويك على طلبات منفصلة للتعليق.

قال مصدر مقرب لـ«رويترز»، إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو وللحويك في 13 يونيو. وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«رويترز»، أن القضاء اللبناني تلقّى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمها.