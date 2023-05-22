  • Alwasat News
Atwasat

الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 04:13 مساء
الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني
ناشطون يحتجون أمام مكتب الأمم المتحدة في إسلام أبادللاعتراض على انعقاد اجتماع سياحي لمجموعة العشرين في كشمير. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ الإثنين اجتماع لدول مجموعة العشرين معني بالسياحة في ظل تنديد صيني وباكستاني بتنظيم الحدث في الشطر الخاضع للحكم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليها.

تطالب كل من نيودلهي وإسلام أباد بإقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة بأكمله منذ استقلالهما قبل 75 عامًا. وشهد الشطر الخاضع لسيطرة الهند تمرّدًا منذ عقود يهدف لاستقلاله أو ضمه إلى باكستان أسفر عن سقوط عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين الكشميريين، بحسب «فرانس برس».

ويستمرالاجتماع ثلاثة أيام في موقع محصّن أمنيًا على ضفاف بحيرة دال في سريناغار. وجرى تعبيد الطرقات المؤدية إلى موقع الحدث وإنارة أعمدة الكهرباء بألوان العلم الهندي تعبيرًا عما يصفه المسؤولون بأنه «عودة الوضع إلى طبيعته والسلام» في المنطقة.

الهند تروّج  للسياحة في كشمير 
وتروّج الهند للسياحة في كشمير علمًا بأن أكثر من مليون هندي زاروا المنطقة العام الماضي. لكن السلطات جرّمت المعارضة وقمعت الحريات الإعلامية وفرضت قيودًا على الاحتجاجات الشعبية، وهو أمر يؤكد معارضون أنه يدل على تقليص هائل للحريات المدنية في الهند. 

الأسبوع الماضي، أفادت الشرطة بأنه جرى تعزيز الأمن في «مواقع معرّضة للخطر منعًا لاحتمال وقوع أي هجوم إرهابي خلال (اجتماع) مجموعة العشرين» الذي سيكون أول حدث دبلوماسي في الإقليم منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي المحدود الذي كان يتمتع به لتضعه تحت سيطرتها المباشرة عام 2019.

-  هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار من دول العالم
-  عائدات قياسية لفرنسا من السياحة الدولية خلال 2022

الإثنين، انتشر جنود ومدرّعات في نقاط مختلفة في سريناغار. لكن ليلًا، جرى تفكيك العديد من حواجز التفتيش الملفوفة بشبكات معدنية وأسلاك شائكة، ووقف بعض المسلّحين مختبئين خلف لوحات إعلانية لاجتماع مجموعة العشرين فيما بدا أنه محاولة للتخفيف من حجم انتشار القوات الأمنية.

ونشرت «الجبهة الشعبية لمناهضة الفاشية»، وهي مجموعة متمردة جديدة تأسست في كشمير بعد العام 2019، بيانًا دانت فيه الاجتماع وهددت «بنشر انتحاريين»، مضيفة «اليوم أو غدًا أو بعد غد، سيحدث ذلك».

لن يحضر المناسبة أي وفد صيني 
يشارك وزيران من الحكومة الهندية في الاجتماع، لكن العديد من الدول الغربية سترسل موظفين دبلوماسيين محليين فقط.

ولن يحضر المناسبة أي وفد صيني إذ إن الهند عالقة مع جارتها الشمالية في خلاف عسكري على طول الحدود التي لم يجري ترسيم جزء كبير منها في منطقة لداخ. كما أن بكين تطالب بولاية أروناجل برديش كاملة، على اعتبارها جزءًا من التبت وتعتبر كشمير منطقة متنازعًا عليها.

ويُستبعد أيضًا بأن تنضم تركيا والسعودية وإندونيسيا إلى الاجتماع، بحسب تقارير. في غضون ذلك، أثار الموقع المختار لعقد الاجتماع تساؤلات من البعض. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين للعام 2023 وخططت لأكثر من 100 اجتماع في أنحاء البلاد. ولم تحضر بكين المناسبات في لداخ وأروناجل برديش.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحفيين الجمعة إن «الصين تعارض بحزم عقد أي اجتماع لمجموعة العشرين في المناطق المتنازع عليها ولن تحضر اجتماعات من هذا النوع».

باكستان تسيطير على قسم أصغر من كشمير
تسيطر باكستان غير المنضوية في مجموعة العشرين على قسم أصغر من كشمير، واعتبرت أن عقد الاجتماع المرتبط بالسياحة في المنطقة ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الثنائية. وتتهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمرّدين في كشمير، وهو أمر تنفيه إسلام أباد.

الأسبوع الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس إن نيودلهي تسعى لاستخدام اجتماع مجموعة العشرين «لتصوّر أنها حصلت على موافقة دولية» على وضع «ينبغي شجبه وإدانته»، في تصريحات رفضتها الهند.

ويشعر السكان بالامتعاض في ظل الإجراءات الأمنية المشددة إذ جرى اعتقال المئات في مراكز الشرطة فيما تلقى الآلاف بينهم أصحاب متاجر اتصالات من مسؤولين لتحذيرهم من أي شيء يشير إلى «احتجاج أو بلبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة ...
الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة ...
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات

1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار

النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار
غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية

غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن ومكارثي يلتقيان الإثنين لمواصلة المفاوضات بشأن سقف الدين
بايدن ومكارثي يلتقيان الإثنين لمواصلة المفاوضات بشأن سقف الدين
أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي
أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد ...
أزمة الكهرباء في عدن.. اتهامات بتقصير الحكومة وغضب شعبي
أزمة الكهرباء في عدن.. اتهامات بتقصير الحكومة وغضب شعبي
أوروبا تسعى لتطوير صناعات المستقبل في وجه منافسة أميركية وصينية شرسة
أوروبا تسعى لتطوير صناعات المستقبل في وجه منافسة أميركية وصينية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين...
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
المزيد
فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال
فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال...
«راين إير» تعاود تحقيق الأرباح في خضم تدفق المسافرين وارتفاع الأسعار
«راين إير» تعاود تحقيق الأرباح في خضم تدفق المسافرين وارتفاع......
الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني
الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط ......
أوروبا تسعى لتطوير صناعات المستقبل في وجه منافسة أميركية وصينية شرسة
أوروبا تسعى لتطوير صناعات المستقبل في وجه منافسة أميركية ......
أزمة الكهرباء في عدن.. اتهامات بتقصير الحكومة وغضب شعبي
أزمة الكهرباء في عدن.. اتهامات بتقصير الحكومة وغضب شعبي...
المزيد