الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الإثنين اجتماع لدول مجموعة العشرين معني بالسياحة في ظل تنديد صيني وباكستاني بتنظيم الحدث في الشطر الخاضع للحكم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليها.

تطالب كل من نيودلهي وإسلام أباد بإقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة بأكمله منذ استقلالهما قبل 75 عامًا. وشهد الشطر الخاضع لسيطرة الهند تمرّدًا منذ عقود يهدف لاستقلاله أو ضمه إلى باكستان أسفر عن سقوط عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين الكشميريين، بحسب «فرانس برس».

ويستمرالاجتماع ثلاثة أيام في موقع محصّن أمنيًا على ضفاف بحيرة دال في سريناغار. وجرى تعبيد الطرقات المؤدية إلى موقع الحدث وإنارة أعمدة الكهرباء بألوان العلم الهندي تعبيرًا عما يصفه المسؤولون بأنه «عودة الوضع إلى طبيعته والسلام» في المنطقة.

الهند تروّج للسياحة في كشمير

وتروّج الهند للسياحة في كشمير علمًا بأن أكثر من مليون هندي زاروا المنطقة العام الماضي. لكن السلطات جرّمت المعارضة وقمعت الحريات الإعلامية وفرضت قيودًا على الاحتجاجات الشعبية، وهو أمر يؤكد معارضون أنه يدل على تقليص هائل للحريات المدنية في الهند.

الأسبوع الماضي، أفادت الشرطة بأنه جرى تعزيز الأمن في «مواقع معرّضة للخطر منعًا لاحتمال وقوع أي هجوم إرهابي خلال (اجتماع) مجموعة العشرين» الذي سيكون أول حدث دبلوماسي في الإقليم منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي المحدود الذي كان يتمتع به لتضعه تحت سيطرتها المباشرة عام 2019.

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الإثنين، انتشر جنود ومدرّعات في نقاط مختلفة في سريناغار. لكن ليلًا، جرى تفكيك العديد من حواجز التفتيش الملفوفة بشبكات معدنية وأسلاك شائكة، ووقف بعض المسلّحين مختبئين خلف لوحات إعلانية لاجتماع مجموعة العشرين فيما بدا أنه محاولة للتخفيف من حجم انتشار القوات الأمنية.

ونشرت «الجبهة الشعبية لمناهضة الفاشية»، وهي مجموعة متمردة جديدة تأسست في كشمير بعد العام 2019، بيانًا دانت فيه الاجتماع وهددت «بنشر انتحاريين»، مضيفة «اليوم أو غدًا أو بعد غد، سيحدث ذلك».

لن يحضر المناسبة أي وفد صيني

يشارك وزيران من الحكومة الهندية في الاجتماع، لكن العديد من الدول الغربية سترسل موظفين دبلوماسيين محليين فقط.

ولن يحضر المناسبة أي وفد صيني إذ إن الهند عالقة مع جارتها الشمالية في خلاف عسكري على طول الحدود التي لم يجري ترسيم جزء كبير منها في منطقة لداخ. كما أن بكين تطالب بولاية أروناجل برديش كاملة، على اعتبارها جزءًا من التبت وتعتبر كشمير منطقة متنازعًا عليها.

ويُستبعد أيضًا بأن تنضم تركيا والسعودية وإندونيسيا إلى الاجتماع، بحسب تقارير. في غضون ذلك، أثار الموقع المختار لعقد الاجتماع تساؤلات من البعض. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين للعام 2023 وخططت لأكثر من 100 اجتماع في أنحاء البلاد. ولم تحضر بكين المناسبات في لداخ وأروناجل برديش.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحفيين الجمعة إن «الصين تعارض بحزم عقد أي اجتماع لمجموعة العشرين في المناطق المتنازع عليها ولن تحضر اجتماعات من هذا النوع».

باكستان تسيطير على قسم أصغر من كشمير

تسيطر باكستان غير المنضوية في مجموعة العشرين على قسم أصغر من كشمير، واعتبرت أن عقد الاجتماع المرتبط بالسياحة في المنطقة ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الثنائية. وتتهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمرّدين في كشمير، وهو أمر تنفيه إسلام أباد.

الأسبوع الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس إن نيودلهي تسعى لاستخدام اجتماع مجموعة العشرين «لتصوّر أنها حصلت على موافقة دولية» على وضع «ينبغي شجبه وإدانته»، في تصريحات رفضتها الهند.

ويشعر السكان بالامتعاض في ظل الإجراءات الأمنية المشددة إذ جرى اعتقال المئات في مراكز الشرطة فيما تلقى الآلاف بينهم أصحاب متاجر اتصالات من مسؤولين لتحذيرهم من أي شيء يشير إلى «احتجاج أو بلبلة».