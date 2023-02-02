هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار من دول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

وعدت سلطات هونغ كونغ اليوم الخميس بتقديم 500 ألف بطاقة طيران مجانية في إطار استعداداتها لاستقبال الزائرين بعد تدابير عزل استمرت ثلاثة سنوات فرضها وباء «كورونا» المستجد.

وأعلنت الحكومة حملة ترويجية للمدينة الواقعة في جنوب الصين، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة أضيفت إليها تدابير للحد من الفيروس، أساءت إلى سمعتها كمدينة صديقة لقطاع الأعمال، حسب وكالة «فرانس برس».

السياحة بلا عزل صحي أو قيود

وقال الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي في كلمة موجهة لكبرى الشركات التجارية والسياحية: «لا تدابير عزل أو حجر أو قيود». وأعلن عن 500 ألف بطاقة سفر مجانية للزوار لكي يأتوا لمشاهدة صخب وضجيج المدينة.

وسيفتح باب تقديم البطاقات في مارس وستقوم بتوزيعها بشكل رئيسي شركات الطيران «كاثي باسيفيك»، و«إتش كي إكسبرس» وخطوط «هونغ كونغ».

وبموازاة ذلك ستقدم 80 ألف بطاقة إلى سكان هونغ كونغ ليستفيدوا منها هذا الصيف.

وقال جون لي: «هذا أيتها السيدات والسادة، اكبر استقبال من نوعه في العالم».

إغلاق المعابر الحدودية بسبب كورونا يضر الاقتصاد

والتزاما بقواعد بكين للحد من الفيروس، أغلقت هونغ كونغ معابرها الحدودية وطبقت إلزامية وضع الكمامة ما ساهم في إبقائها بمنأى من الإصابات إلى حد كبير، حتى تفشي المتحورة أوميكرون مطلع العام 2022؛ لكن ذلك تسبب أيضا في تراجع الاقتصاد ومغادرة أكثر من 2.5% من سكانها.

وبينما يحذر مسؤولو قطاع الأعمال من أن هونغ كونغ تحتاج إلى خطة شاملة للخروج من تدابير كوفيد قبل أي إجراءات لتنشيط الاعمال، يصر مسؤولو المدينة على الإلغاء التدريجي للقيود رغم أن باقي دول العالم قررت منذ مدة التعايش مع الفيروس.

واستقبلت هونغ كونغ 600 ألف زائر فقط في العام 2022 أي أقل من واحد% من الأرقام المسجلة في 2018.

وأغلقت أكثر من 150 شركة عالمية أبوابها في هونغ كونغ في السنوات الثلاث الماضية، فيما أظهر استطلاع شمل 253 شركة يابانية أن ضمان سلامة العمال يأتي في مقدم أولوياتها.