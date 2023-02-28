عائدات قياسية لفرنسا من السياحة الدولية خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حقّقت فرنسا 57.9 مليار يورو في العام 2022 بفضل السياحة الدولية، وهي عائدات «قياسية»، لكنها ما زالت أقل من المكاسب التي حقّقتها إسبانيا على هذا الصعيد، وفق ما أفادت وكالة «أتو فرانس» المسؤولة عن الترويج للسياحة الفرنسية في الخارج.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني «في نهاية ديسمبر 2022، ارتفعت عائدات السياحة الدولية في فرنسا بمقدار 1.2 مليار يورو مقارنة بالعام 2019» الذي سبق تفشي «كوفيد-19»، وأضافت: «هذه النتيجة تفسَّر سبب عودة السياح الأوروبيين والأميركيين، لكن أيضا بالتضخم الذي يزيد تلقائيا الإيرادات من حيث القيمة»، وفق وكالة «فرانس برس».

في المقابل، ما زال تدفق المسافرين «من آسيا، خصوصا من الصين واليابان، ضعيفا جدا». وعلى صعيد عائدات السياحة الدولية، ما زالت فرنسا متخلّفة عن إسبانيا «التي استعادت الطليعة الأوروبية في العام 2022» مع تحقيق مدريد عائدات بلغت 64.8 مليار يورو نهاية نوفمبر.

ومن بين السياح الأجانب الأكثر إنفاقا في فرنسا العام 2022 مواطنون من ثلاث دول مجاورة هي بلجيكا (7.3 مليار يورو) وألمانيا (6.5 مليار) والمملكة المتحدة (6.2 مليار)، فيما حلّت الولايات المتحدة خامسة بـ(5.6 مليارات).