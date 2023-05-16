«قطر للطاقة» توقع عقدا بـ10 مليارات دولار لمشروع حقل كبير للغاز الطبيعي المسال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «قطر للطاقة» الحكومية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مع شركة «تكنيب إنرجي» الفرنسية وشركة اتحاد المقاولين «CCC» بقيمة 10 مليارات دولار، لبناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع حقل الشمال الجنوبي.



وقالت «قطر للطاقة» في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، «يشتمل عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي، والبالغة قيمته نحو عشرة مليارات دولار أميركي، على بناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما»، وفق وكالة «فرانس برس».

16 مليون طن سنويا

ويضم المشروع خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى المنشآت المرافقة لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، و استخراج الهيليوم وتكريره، بالإضافة إلى مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في مدينة رأس لفان الصناعية.

ويرفع المشروع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن في العام 2025 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027.

وتمتلك «قطر للطاقة» حصة تبلغ 75% في المشروع، بينما تتوزع النسب المتبقية بين شركات «توتال، إنرجيز وشل، وكونوكو فيليبس».