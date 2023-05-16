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بريطانيا تعارض صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 09:43 صباحا
بريطانيا تعارض صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»
شعار «ميكروسوفت» خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020. (أ ف ب)
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بعدما أبدت في نهاية أبريل اعتراضا على صفقة استحواذ مجموعة «ميكروسوفت« على شركة ألعاب الفيديو الأميركية «أكتيفيجن بليزرد» لقاء 69 مليار دولار، أعادت هيئة المنافسة البريطانية تأكيد موقفها إثر موافقة المفوضية الأوروبية على إتمام هذه العملية.

وقالت المديرة العامة لهيئة المنافسة والأسواق سارة كاردل، في بيان تلقته وكالة «فرانس برس» إن «مقترحات ميكروسوفت التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية، ستتيح لشركة التكنولوجيا الأميركية تحديد شروط سوق ألعاب الفيديو للسنوات العشر المقبلة».

ووافقت المفوضية الأوروبية على صفقة الاستحواذ، الإثنين، واشترطت على «ميكروسوفت» الامتثال للتدابير التي اقترحتها شركة التكنولوجيا العملاقة، بهدف ضمان المنافسة في سوق ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها من خلال منصات البث التدفقي.

تحذير من صفقة استحواذ «ميكروسوفت»
واعتبرت كاردل أن هذه التدابير «ستستبدل سوقا حرة ومفتوحة وتنافسية بأخرى خاضعة لقواعد دائمة خاصة بالألعاب التي توفرها ميكروسوفت والمنصات التي تبيعها لها وشروط البيع»، وأضافت: «ندرك أن المفوضية الأوروبية لها الحق في تقديم وجهة نظر مختلفة ونحترم ذلك، لكن هيئة المنافسة البريطانية ملتزمة بقرارها».

وأوقفت الهيئة البريطانية في 26 أبريل هذه الصفقة، معتبرة أنها تضر بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية. وأعلنت شركة «ميكروسوفت» حينها أنها ستطعن بالقرار أمام القضاء البريطاني.

وبدأت الشركة المالكة لماركة «أكس بوكس» لألعاب الفيديو العام 2022 محاولتها لإنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من خلال الاستحواذ على «أكتيفيجن بليزرد»، الشركة المطورة للعبتي «كاندي كراش وكول أوف ديوتي» الشهيرتين، ما أثار مخاوف في شأن مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم.

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