بغداد: استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان لتركيا السبت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير النفط العراقي، الخميس، عن «إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير» النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، عبر ميناء جيهان التركي، اعتبارًا من السبت، بعد أكثر من شهر على توقفها.

وبحسب بيان صادر عن الوزير حيان عبد الغني، فإنّ شركة تسويق النفط العراقية (سومو) «أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو الجاري 2023»، بعد ساعات من إعلان حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأ العراق إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، وذلك على خلفية استيراد أنقرة النفط لفترة طويلة من كردستان العراق دون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.

- بغداد تأمل استئناف تصدير النفط من كردستان لتركيا قريبًا

وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد، وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية. وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق. لكن في بداية أبريل، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقًا موقتًا لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة.

حسب بنود الاتفاق المعلن في بداية أبريل، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

متجاهلة معارضة الحكومة الاتحادية، صدّرت سلطات إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميًا عبر تركيا، ودفعت لأنقرة رسوم عبور أعلى بكثير من المستوى العادي.

والنفط هو مصدر العائدات الرئيسي لبغداد وإربيل. والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجًا ويُصدّر في المتوسط 3,3 ملايين برميل من الخام يوميًا. ويمثل النفط 90% من دخل البلد.