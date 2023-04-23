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«مجموعة السبع» تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب وتنفيذه بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 04:17 مساء
«مجموعة السبع» تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب وتنفيذه بالكامل
سفن تنقل الحبوب الأوكرانية. (الإنترنت)
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دعت مجموعة الدول السبع الصناعية، الأحد، إلى التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.

يذكر أن توقيع الاتفاق جرى بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها عبر البحر الأسود، حسب «رويترز».

لكن روسيا، التي غزت جارتها في فبراير 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو، بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر ليومين في ميازاكي باليابان، إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع «يدركون أهمية» الاتفاق، وقالوا «نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود».

وأضاف البيان «ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي، ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحًا في الحرب».

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وأفاد البيان بأن مجموعة السبع تقف على أهبة الاستعداد لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في نيويورك هذا الأسبوع.

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