  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 01:23 مساء
الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
سفينة محملة بالحبوب في أحد الموانئ الأوكرانية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نددت المفوضية الأوروبية الإثنين، بتدابير حظر فرضتها بولندا والمجر على استيراد الحبوب، وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا.

وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود، بحسب وكالة «فرانس برس».

«أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة»
لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير، إن الذراع التنفيذية للتكتل «تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات»، مضيفة «في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة».

أوكرانيا «تأسف للقرار»
وتابعت «في أوقات صعبة كهذه، يعد التنسيق والمواءمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا».

وأكدت وارسو وبودابست على حد سواء أن قرارات الحظر التي أُعلن عنها السبت ستتواصل حتى 30 يونيو.

- بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها

وفي بولندا، سيُطبّق الحظر على واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضار والحليب والبيض، وغير ذلك من المواد الغذائية.

وفي ردّها على إعلان بولندا، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية السبت، إنها «تأسف للقرار»، مضيفة «يواجه المزارعون البولنديون وضعا صعبا، لكننا نؤكد أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون الوضع الأصعب» نظرا للحرب.

واقترحت الوزارة على البلدين التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام المقبلة، يرضي الطرفين.

وذكرت بودابست، أنه خلال فترة الحظر «تتوقع الحكومة حلا دائما وتبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي».

وكانت بولندا والمجر الشهر الماضي من بين بلدان أوروبية عدة طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة تداعيت سعر الحبوب الأوكرانية المتدني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا

«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له (فيديو)

السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم ...
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط
تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام

تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام
«مراقبة آثار بنغازي» تطالب بوقف أعمال الجرف في «يوسبريدس» الأثرية

«مراقبة آثار بنغازي» تطالب بوقف أعمال الجرف في «يوسبريدس» الأثرية
المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة

المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد
الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد
فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي بعد سنوات من التأخير
فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي بعد سنوات من التأخير
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات تشكل «خطرا» محدودا على الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات تشكل «خطرا» محدودا على الدولار
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
الاتحاد الألماني للمصارف: خطر حدوث أزمة مصرفية شاملة «منخفض جدًا»
الاتحاد الألماني للمصارف: خطر حدوث أزمة مصرفية شاملة «منخفض ......
الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب ......
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على هيمنة الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على ......
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية...
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023...
المزيد