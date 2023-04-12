«قطر للطاقة» تمنح شركة صينية حصة في حقل الشمال الشرقي للغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت شركة النفط الصينية العملاقة «سينوبك»، الأربعاء، أول مجموعة آسيوية تحصل على حصة في مشروع قطر لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، حسبما أفادت الدوحة.

والصين أكبر زبون للغاز الطبيعي المسال في قطر وواحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم. ووقّعت شركة «سينوبك» العام الماضي اتفاقية استيراد مدتها 27 عامًا مع قطر التي قالت إن المدة هي الأطول على الإطلاق في صناعة الغاز الطبيعي، حسب «فرانس برس».

وكانت قطر قد أطلقت مشروع التوسعة بقيمة 28.75 مليار دولار، والذي من شأنه أن يعزز نمو الإنتاج السنوي من الغاز من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين بحلول العام 2027.

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وقالت شركة «قطر للطاقة» الحكومية في بيان إنّها ستحوّل إلى مؤسسة الصين للبتروكيماويات «سينوبك» حصة «تبلغ 5% من ما يعادل خط إنتاج واحد من المشروع بسعة ثمانية ملايين طن سنويا مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير». ولم تحدد الشركة القطرية قيمة الصفقة.

تحسين هيكل استهلاك الطاقة في الصين

وتمتلك شركات «توتال الفرنسية وشل البريطانية وإيني الإيطالية وكونوكو فيليبس الأميركية»، حصصًا أكبر في حقل الشمال الشرقي. وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي إنّ «حدث اليوم يسلّط الضوء على التزام قطر للطاقة بتعزيز علاقاتها مع مستهلكي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين».

وأضاف أنّ قطر تود إعطاء الأفضلية «للشراكات الاستراتيجية الطويلة الأجل وتحقيق التوافق في المصالح مع شركاء بقدرات عالمية من الصين، تمثلهم سينوبك هنا اليوم».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «سينوبك» ما يونغ-شينغ حسبما نقل عنه بيان لشركة «قطر للطاقة» إنّ هذا التعاون سيساعد «على تحسين هيكل استهلاك الطاقة في الصين وتعزيز أمن واستقرار وموثوقية إمدادات الطاقة النظيفة».