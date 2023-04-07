«الفاو»: أسعار المواد الغذائية تراجعت 20,5% عالميا في مارس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال «مرتفعة جدا»، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20,5% في مارس 2023، مقارنة بالشهر نفسه من 2022، حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأفادت الفاو أنّ «الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية)، ساهمت في هذا التراجع»، مشيرة إلى أنّ الأسعار لا تزال تلقّي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب وكالة «فرانس برس».

أسعار المواد الغذائية في فبراير

وفي فبراير الماضي، سجلت أسعار المواد الغذائية في العالم، تراجعا طفيفا أيضا، رغم بلوغ أسعار السكر أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

- الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع في فبراير

وتراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية، بنسبة 0,6% عن مستواه في يناير.