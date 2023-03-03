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الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 02:41 مساء
الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع في فبراير
شعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في روما، 23 يونيو 2019. (أ ف ب)
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سجلت أسعار المواد الغذائية في العالم، تراجعا طفيفا في فبراير للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم بلوغ أسعار السكر أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الاسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية، بنسبة 0,6% عن مستواه في يناير، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبذلك تكون الأسعار تراجعت بالإجمال بنسبة 18,7% عن المستوى القياسي الذي سجلته في مارس 2022، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الفاو أنه بالرغم من أن المؤشر «تراجع قليلا في الأشهر الأخيرة، فإن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ مستويات مرتفعة جدا في العديد من الدول» ولا سيما في إفريقيا.

أعلى مستوى لأسعار السكر في 6 سنوات
لفتت إلى أن التراجع الإجمالي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3,2% ومشتقات الحليب بنسبة 2,7% عوض بشكل واف في فبراير عن الارتفاع الشديد في أسعار السكر في العالم.

وازدادت أسعار السكر بنسبة 6,9% مسجلة «أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، وذلك بصورة رئيسية بسبب خفض توقعات الإنتاج للعام 2022-2023 في الهند وتراجع الأسعار العالمية للنفط الخام والإيثانول في البرازيل».

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أما أسعار الحبوب التي ظلت مستقرة الشهر الماضي، فبقيت «عمليا بدون تغيير» بالمقارنة مع يناير، وإن كانت أسعار القمح ارتفعت بصورة طفيفة بسبب المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة، فإن «المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة» التي تملك على غرار روسيا احتياطات وفيرة، تعوض عن هذا الارتفاع.

كما نشرت الفاو توقعاتها لإنتاج القمح العالمي عام 2023، وهي تتوقع محاصيل قدرها 784 مليون طن، ستكون ثاني أكبر كمية مسجلة حتى الآن، بفضل المزارعين الأميركيين الذين وسعوا المساحات المزروعة على ضوء ارتفاع أسعار الحبوب.

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