بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم قادة المصرف الضخم المولود من استحواذ «يو بي إس» على بنك «كريدي سويس»، إلغاء 20 إلى 30% من الوظائف، أي 25 إلى 36 ألف وظيفة في العالم، وفق ما نقلت جريدة «زونتاغ تسايتونغ» الأسبوعية عن مصادر داخلية.

يتجاوز ذلك بكثير عدد الوظائف التي كان «كريدي سويس» يعتزم إلغاءها في إطار خطته لإعادة الهيكلة قبل أن تدفع السلطات السويسرية بنك «يو بي إس» إلى الاستحواذ على منافسه المهدَّد بالانهيار. وأوردت الجريدة أن ما يصل إلى 11 ألف وظيفة ستلغى في سويسرا وحدها، بحسب «فرانس برس».

قبل الاستحواذ، كان «يو بي إس» يوظف ما يزيد قليلاً على 72 ألف شخص مقارنة بأكثر من 50 ألفًا في كريدي سويس. لم تحدد الجريدة الفترة التي سيجري خلالها إلغاء الوظائف، ولا الأنشطة الأكثر تأثرًا في المصرفين العملاقين.

إلغاء تسعة آلاف وظيفة بحلول العام 2025

قبل أن يستحوذ عليه البنك الأول في سويسرا في 19 مارس، كان كريدي سويس يعتزم إلغاء تسعة آلاف وظيفة بحلول العام 2025 ضمن خطته للتعافي. ويشير الخبراء إلى مخاطر ازدواجية الأنشطة والأقسام نظرًا إلى تشابه مواصفات المصرفين.

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على غرار «يو بي إس»، ينشط كريدي سويس في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، كما يعتمد مثل منافسه على النشاط المحلي الذي يشمل خصوصًا القروض العقارية والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كريدي سويس d,/t محليا 17 ألف شخص

وللبنك 95 فرعًا في سويسرا، مقارنة بحوالي 200 فرع ل«يو بي إس». ويوظف كريدي سويس محليا حوالي 17 ألف شخص. ووفق عدد جريدة «بليك» الصادر الأحد، من المنتظر أن تظل علامة كريدي سويس التجارية قائمة لثلاث أو أربع سنوات أخرى قبل أن تختفي.

ومن المقرر أن يجتمع مساهمو كريدي سويس الذين سيحصلون على 76 سنتًا فقط للسهم، في زيوريخ الثلاثاء لحضور الجمعية العامة للبنك. وسيجتمع مساهمو يو بي إس في اليوم التالي في زيوريخ أيضا. جرت عملية الاندماج من دون موافقة مساهمي المصرفين، بعد أن ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.