مسؤول عراقي: حجم صادرات النفط سجل 3.5 مليون برميل يوميا في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية اليوم السبت، إن حجم صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في فبراير الحالي.

وأوضح المسؤول، أن حجم صادرات النفط العراقية ستبقى دون تغيير في مارس المقبل، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

115 مليار دولار عائدات العراق النفطية في 2022

وتخطّت عائدات العام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفقا لأرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد، حيث يملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من إيراداته، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وأفاد بيان سابق صادر عن وزارة النفط أن العراق حقق «أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام للعام 2022»، بكمية مليار و209 ملايين برميل، حسب إحصائية أولية، أمّا معدّل التصدير اليومي فقد بلغ 3 ملايين و320 ألف برميل، وفق البيان.