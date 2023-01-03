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العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 01:33 مساء
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
أحد حقول النفط العراقية (أرشيفية: الإنترنت).
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تخطّت عائدات العام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفقا لأرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد، حيث يملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من إيراداته، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن العراق حقق «أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام للعام 2022»، بكمية مليار و209 ملايين برميل، حسب إحصائية أولية، أمّا معدّل التصدير اليومي فقد بلغ 3 ملايين و320 ألف برميل، وفق البيان، ويأتي تحقيق العراق هذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثرا بالحرب في أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف (أوبك بلس) على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار. 

وبسبب اعتماده الكبير على النفط، تلقّت إيرادات العراق وموازنته ضربة بعد تراجع الأسعار في السوق العالمية مع انتشار جائحة كوفيد، وتعدّ هذه الإيرادات الأعلى منذ العام 2020 على الأقل، وانتشار كورونا الذي أثّر على أسعار النفط، ففي العام 2020، بلغت إيرادات النفط العراقية 42 مليار دولار، وفق أرقام رسمية. أما في 2021، فقد سجل العراق 75 مليار دولار من الإيرادات النفطية. وفي 2019، بلغت الإيرادات 78.5 مليار دولار. 

وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات من الحرب، وعلى الرغم من ثرواته النفطية، فإن العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، يواجه أزمة طاقة يومية. ويستورد نحو ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من الجارة إيران، التي تقوم أحيانا بقطع الإمداد مما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي.

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