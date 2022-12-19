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أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 03:57 مساء
أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في 2024
شعار منظمة التجارة العالمية في جنيف. (الإنترنت)
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يعقد المؤتمر الوزاري المقبل، لمنظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة في العام 2024، فيما تستضيف الكاميرون النسخة التالية على ما قرر أعضاء المنظمة الإثنين.

وكان هذان البلدان تقدما بطلب لاستضافة المؤتمر الوزاري المقبل الذي يشكل هيئة القرار العليا في المنظمة ويعقد مرة كل سنتين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلال اجتماع عقد الإثنين قرر الأعضاء الـ164 الأعضاء، أن «الإمارات العربية المتحدة ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر في الأسبوع، الذي ينطلق في 26 فبراير في أبوظبي على أن تستضيف الكاميرون المؤتمر الرابع عشر». ولم يحدد أي موعد بعد للمؤتمر الوزاري في الكاميرون.

إرجاء المؤتمر السابق بسبب كوفيد
ويشارك كل الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من دول واتحادات جمركية، في المؤتمرات الوزارية.

وأرجأ المؤتمر السابق بسبب جائحة كوفيد19 وعقد في جنيف في يونيو الماضي.

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وبعد مفاوضات مكثفة استمرت خمسة أيام نجح الوزراء في الاتفاق على حزمة إجراءات تراوحت بين إلغاء تدابير دعم لصيد السمك ورفع موقت لبراءات الاختراع بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد والأمن الغذائي.

واعتبرت المدير العام للمنظمة النيجيرية نغوزي اوكونجو-إيوالا، أن نتيجة المؤتمر كانت «غير مسبوقة».

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