«مرسيدس» تستدعي 15 ألف سيارة من فئة «جي إل سي» رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «مرسيدس» استدعاء آلاف السيارات من فئة «جي إل سي» رباعية الدفع، وذلك في أعقاب تحقيق داخلي استمر عدة سنوات، واكتشف عيوبا في تموضع وحدات الإضاءة الأمامية.

ويشمل قرار الاستدعاء 15 ألف سيارة جرى إنتاجها بين عامي 2019 و2022 بسبب عيوب في تموضع الإضاءة الأمامية، كما نقل موقع «كار سكوبس».

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وعلى الرغم من آلاف السيارات يشملها قرار الاستدعاء، فإن «مرسيدس» أكدت وجود شكوى واحدة فقط متعلقة بمشكلة الإضاءة. وفي إطار الاختبار، أجرى معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة و«مرسيدس» اختبارات على أداء الإضاءة الأمامية.

وفي العام 2021، منح المعهد تقييما لسيارات فئة «جي إل سي» مع أخذ مشكلة الإضاءة في الاعتبار. وفي الحقيقة، دفع التقيم «مرسيدس» إلى الاعتقاد بأن الإضاءة الأمامية هي السبب في التقييم، لوجود مشكلة في تموضعها بشكل صحيح.

على هذا النحو، أطلقت «مرسيدس» تحقيقًا، ووجدت أنه على الرغم من أن موضع الإضاءة مائل بعض الشيء، وفقًا لمعاييرها الخاصة، فإنها لا تزال من الناحية الفنية ضمن قانون محاذاة المصابيح الأمامية.

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كما وجدت أن هناك احتمالا لظهور مشاكل في محاذاة الإضاءة الأمامية في خطي إنتاج. وبحلول يناير 2024، وجدت أنه في بعض الحالات يمكن أن تتجاوز زاوية المصباح قليلاً متطلبات التسامح الخاصة بمعيار قانون «FMVSS 108».