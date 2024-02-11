«نيسان» تكشف النقاب عن «فرونتير» المعدلة للسباقات الصحراوية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد سيارات «نيسان» أحد أشهر السيارات المفضلة لدى محبي السباقات السريعة والسباقات الصحراوية، ولهذا تأتي سيارة «فرونتير» مع حزمة تعديلات خاصة مكنت فريق «فورسبرغ» للسباقات على الطرق الوعرة من الفوز بسباق «NORRA 500».

تعديلات السيارة

وتلك التعديلات يمكن تطبيقها على أي سيارة فئة «فرونتير» بدءا من طراز العام 2022 حتى الطرازات الحديثة للعام 2024، حسب موقع «موتور تريند».

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ومن بين التعديلات التي يمكن إضافتها من قِبل الوكيل على النسخة الخاصة من «فرونتير»، التي تحمل اسم «فرونتير فورسبرغ»، أجزاء من سيارة «نيسمو»، مع أذرع تحكم علوية جديدة من الألومنيوم، وممتصات صدمات عالية الأداء، وأجزاء تعليق أخرى داعمة الطرق الوعرة.

الإطارات

يمكنك أيضا الحصول على مجموعة من إطارات «Yokohama Geolandar X-AT» مقاس 32 بوصة للقطر الخارجي، وعادم «NISMO cat-back».

كثير من تلك التعديلات جرى تطويرها على شاحنة «فورسبرغ» والمتسابقة ليتيسيا بوفوني، التي فازت بفئة إنتاج المخزون في سباق «NORRA 500» لعام 2023. واعتمد هذا السباق على المسار الأصلي لسباق «Baja 1000» الشهير، ولكن مع أعمال مختصرة، كمقدمة لسباقات السيارات في المكسيك.

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الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن سيارة «نيسان فرونتير» 2024 انطلقت من متجر «فورسبرغ ريسينغ» في لوس أنجليس بكاليفورنيا إلى السباق في شبه جزيرة باجا، ثم عادت مرة أخرى.

وعلى الأرجح، ستصبح حزمة «فورسبرغ» متاحة هذا الخريف لدى وكلاء «نيسان» المحليين، أو سيجرى تثبيتها على طراز 2022 وما فوق.

تعديلات جديدة لأيقونة «نيسان فرونتير» (أرشيفية: الإنترنت)