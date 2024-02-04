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«دودج» تحدد موعد إطلاق «تشارجر دايتونا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 01:37 مساء
«دودج» تحدد موعد إطلاق «تشارجر دايتونا» الجديدة
«دودج» تحاول تسجيل مستوى جديد من الأداء والقوة بسيارة «تشارجر دايتونا» (أرشيفية: الإنترنت)
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تحولت «دودج» الأميركية إلى التخصص في صناعة سيارات الكروس أوفر، وذلك بعد توقف «تشارجر» و«تشالنجر»، في تطور كبير لصانع السيارات العريق.

وتشير تقارير إلى أن «دودج» تستعد لإطلاق «تشارجر دايتونا» الكهربائية المرتقبة في الخامس من مارس المقبل، حسب موقع «كار سكوبس».

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جيل جديد من القوة
ووصف نائب رئيس التسويق والمبيعات في «دودج» السيارة المرتقبة بأنها «الجيل الجديد من قوة الأداء». وأضاف: «دودج تحاول تسجيل مستوى جديد من الأداء. النموذج الجديد يعكس بشكل وثيق المفهوم الذي قدمناه بالعام 2022».

مميزات السيارة
وكشفت بعض الصور المسربة بالفعل التشابه الكبير بين النموذج المقدم بالعام 2022 والجيل الجديد المقرر إعلانه رسميا الشهر المقبل، لكن مع اختلافات بسيطة، بينها المصدات والمرايا الأكبر حجما، والتصميم الجديد لوحدات الإضاءة، ومقابض الأبواب.

وقال المدير التنفيذي لـ«دودج»، تيم كونيسكيس: «سيجرى إطلاق نموذج الإنتاج من تشارجر دايتونا الكهربائية بثلاثة خيارات من المحرك، ما يوفر سرعة وأداء أعلى وفائق الكفاءة في ظروف الطقس المختلفة».

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محرك السيارة
وربما تتجه «دودج» إلى تقديم فئة بمحرك «Hurricane inline-six» هجين سعة 3.0 لترات، بقوة 420 حصانا، و540 حصانا.

كما تعد «دودج» بأن تقدم «تشارجر دايتونا» الجديدة أداء أقوى بكثير من «هيلكات»، التي تأتي بمحرك «في 8»، وهو ما يعني أن ستصل إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال ثانيتين فقط.

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