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«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 28 يناير 2024, 09:56 صباحا
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
«نيسان» تهدد بنقل إنتاج «روج» إلي اليابان بسبب ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة (أرشيفية: الإنترنت)
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قد تقرر شركة «نيسان» وقف إنتاج الجيل الجديد من سيارة «روج» في الولايات المتحدة، ونقل خطوط إنتاجها إلى اليابان إذا لم تتمكن من خفض تكاليف الشراء.

وتبنى «نيسان» في الوقت الراهن سيارة «روج» في منشأة للتصنيع ببلدة سميرنا في ولاية تينيسي الأميركية، ومدينة كيوشو باليابان. كما يعمل مصنع سميرنا على إنتاج سيارات «نيسان ليف» و«مورانو» و«باثفايدنر»، بالإضافة إلى «إنفينيتي QX60»، حسب موقع «كار سكوبس».

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«روج» الأكثر مبيعا
وبالنظر إلى أن «روج» هي الأكثر مبيعا من «نيسان» في الولايات المتحدة، فهي الأكثر أهمية بالنسبة إلى السوق الأميركي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع في سميرنا 640 ألف مركبة سنويا، ويعمل به 6700 عامل، وتمثل «روج» ما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج.

طلب خفض الأسعار
وفي اجتماع أخير مع الموردين في مقر «نيسان» بأميركا الشمالية، طلب المصنع الياباني خفض أسعار الأجزاء بنسبة تتراوح بين 20 – 30% تقريبا.

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وفي حال لم يستطع الموردون تلبية تلك المطالب، فقد تضطر «نيسان» إلى نقل إنتاج سيارات «روج» إلى اليابان، حيث تقل تكلفة الإنتاج 20% مقارنة بتكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة.

وقال أحد الموردين في تصريح: «أخبرتنا نيسان أنه إذا لم نقترب من تكلفة الإنتاج لتلك في اليابان، فستنقل خطوط الإنتاج إلى كيوشو».

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