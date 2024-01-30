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بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 30 يناير 2024, 03:20 مساء
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»
مخاوف من افتقار شاحنة تسلا الكثير من مزايا السلامة (أرشيفية: الإنترنت)
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تحظى شاحنة شركة «تسلا» العالمية التي تحمل اسم «سايبر تراك» بشعبية كبيرة في الوقت الراهن، بفضل الحماس الشديد للمعجبين بإيلون ماسك، وبفضل المبيعات القوية والإنتاج الآخذ في الزيادة.

لكن مع ذلك، تبرز مخاوف جديدة بشأن سلامة الشاحنة من جوانب عدة. وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته صفحة «Out of Spec reviews» سيفاقم على الأرجح المخاوف بين أولئك الذين يعتقدون أن الشاحنة الكهربائية تفتقر إلى كثير من مزايا السلامة الحيوية، حسب موقع «كار سكوبس».

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وتتعلق تلك المخاوف بالألواح الحادة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تغطي الجسم الخارجي بالكامل. وأظهر المقطع المصور أن تلك الألواح ليست فقط قادرة على التسبب في إصابة بسيطة للمستخدم، لكن يبدو أن «تسلا» فشلت في استخدام أجهزة الاستشعار في بعض المناطق من الشاحنة الكهربائية.

ويعني هذا أن سائق السيارة، أو أي شخص أو طفل، يمكن أن يصاب إصابة بالغة بقطع الإصبع إذا قاموا بإغلاق أبواب الشاحنة أو الحقيبة من دون قصد.

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واستخدمت صفحة «Out of Spec reviews» قطعة من السجق والجزر لاختبار الأمر. ووضعوا الجزرة قرب زاوية غطاء صندوق الحقيبة، وهو الموضع حيث يمكن أن يضع أي شخص يده من دون أن يدرك الخطر.

ويبدو أنه مع غياب أجهزة استشعار في تلك المنطقة، تسببت ألواح الفولاذ في قطع الجزرة بشكل سريع.

 

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