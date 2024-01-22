تراجع مبيعات «بنتلي» في 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

شهد سوق السيارات العالمي تباطؤا خلال العام الماضي بسبب عديد العوامل، بينها تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، لكن السيارات الفارهة نجحت في إثبات نفسها خلال العام مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات.

لكن لسوء الحظ، لم تحقق سيارات «بنتلي» شديدة الرفاهية نجاحا مماثلا، وشهد المصنع البريطاني تراجعا كبيرا في المبيعات العالمية، حسب موقع «كار سكوبس».

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وخلال العام المنصرم، باعت «بنتلي» 13 ألف و560 وحدة فقط، في تراجع بنسبة 11% في المبيعات مقارنة بالعام 2022، الذي سجل مستوى قياسي للبيع بمعدل 15 ألف و174 سيارة.

«رولز رايس» المنافس

في المقابل، حقق المنافس «رولز رايس» المستوى الأعلى من المبيعات في 2023، مع 6032 سيارة، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام 2022. كما سجلت مبيعات سيارة «مرسيدس مايباخ» زيادة قياسية في المبيعات بنسبة 19%.

ظلت أميركا الشمالية والجنوبية أكبر سوق لسيارات «بنتلي»، حيث جرى بيع 3848 وحدة، تليها الصين، وهونج كونج، وماكاو بـ 3006 وحدة. واستحوذت أوروبا على 2376 وحدة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ2123 وحدة، وبريطانيا بـ1218 عملية تسليم، والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، بـ989 سيارة.

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لا تزال سيارة «بنتايجا» هي الطراز الأكثر مبيعًا لدى «بنتلي»، حيث تمثل 44% من إجمالي سيارات الشركة التي تم بيعها العام الماضي. وشكّلت سيارتي «كونتيننتال جي تي» و«جي تي» ذات السقف القابل للطي مجتمعتين ما يقرب من ثلث المبيعات، في حين أسهمت «Flying Spur» بنسبة 25% من المبيعات.