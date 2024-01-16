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مشكلة في نظام التسخين بسيارات «لوسيد»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 16 يناير 2024, 12:07 مساء
مشكلة في نظام التسخين بسيارات «لوسيد»
مشكلة بنظام التبريد تجبر «لوسيد» على سحب سيارتها (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت «جاكوار» في أغسطس الماضي أنها ستستدعي 668 سيارة من فئة «آي بيس» بسبب فشل في نظام التسخين عالي الكفاءة، والذي يمنع السائق من إزالة الجليد المتكون على زجاج السيارة الأمامي.

والآن، تستخدم «لوسيد» وحدة التبريد نفسها من المورد نفسه، ما دفعها على ما يبدو إلى إصدار قرار استدعاء، حسب موقع «كار سكوبس».

عيوب تظليل النوافذ وكيفية التغلب عليها

وأعلنت «لوسيد» أنها بدأت في التحقيق بمشكلات تتعلق بنظام التسخين، في مارس العام 2022، وأدركت أن سيارات «جاكوار» الكهربائية تعاني المشكلة نفسها بعد استدعاء سيارات «آي بيس».

السبب في ذلك هو مشكلة في تصميم نظام التسخين، الذي تنتجه شركة «Webasto Thermo & Comfort SE». وحسب الوثائق التي قدمتها «جاكوار»، يمكن أن تنفصل طبقات أكسيد الألومنيوم وأكسيد الزركونيوم الموجودة على عناصر التسخين، مما يتسبب في تعطل السخان.

وهذا يمثل مشكلة بشكل خاص في السيارة الكهربائية لأن المدفأة هي الوسيلة الرئيسية التي يجرى من خلالها إزالة الجليد من الزجاج الأمامي حيث لا يوجد محرك احتراق داخلي لإنتاج الحرارة. إذا لم ينجح الأمر، فقد لا يتمكن السائق من الرؤية خارج السيارة.

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في حالة سيارات «لوسيد»، قد يؤثر الاستدعاء على 2042 سيارة سيدان «إير» جرى إنتاجها بين 10 نوفمبر 2021 و11 يونيو 2023.

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