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مبيعات «بورش 911» تتخطى «باناميرا» و«718» في 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 20 يناير 2024, 10:01 صباحا
مبيعات «بورش 911» تتخطى «باناميرا» و«718» في 2023
مبيعات «بورش 911» تشهد زيادة كبيرة خلال العام 2023 بنسبة بلغت 24% (أرشيفية: الإنترنت)
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شهدت مبيعات سيارة «بورش 911» زيادة كبيرة خلال العام 2023، بلغت 24% تقريبا، وتخطت مبيعات سيارات «باناميرا» و«718» مجمعة.

السيارات الرياضية
وتتفوق «بورش» في فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وتعد «911» هي الحصان الرابح في هذه الفئة.

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وتظهر بيانات الإنتاج لـ«بورش» خلال العام 2023 أنها باعت 320 ألفا و221 وحدة خلال العام 2023، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2022، وكانت سيارة «كايين» صاحبة النصيب الأكبر منها بإجمالي 87 ألفا و553 وحدة.

السيارات الكهربائية
وبلغت مبيعات «بورش 911» الكهربائية 50 ألفا و146 وحدة في مستوى قياسي بالنسبة لهذه الفئة، لكنها لا تزال أبعد بكثير من مبيعات «كايين» أو «ماكان» بالنظر إلى سعرها الأعلى بكثير.

كما زادت مبيعات «تايكان» 17% تقريبا، التي شهدت صعوبة في توفير قطع غيارها خلال العام الماضي، بإجمالي 40 ألفا و629 وحدة.

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أما مبيعات «باناميرا» فبلغت 34 ألفا و20 وحدة، وباعت سيارة «718 بوكستر» و«كايمان» 20 ألفا و500 وحدة فقط.

وأظهرت البيانات ارتفاع المبيعات العالمية 16%، لكن مع تراجع المبيعات في الصين بـ15% تقريبا إلى 79 ألفا و238 وحدة. بينما جرى بيع 86 ألفا و59 وحدة في أميركا الشمالية.

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