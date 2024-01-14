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كل ما تريد معرفته عن «ترانسبورتر تي 7» من «فولكس فاجن»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 14 يناير 2024, 12:22 مساء
كل ما تريد معرفته عن «ترانسبورتر تي 7» من «فولكس فاجن»
مميزات جديدة لـ«ترانسبورتر تي 7» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأت عمليات الطلب المبكرة في ألمانيا على الفئة الجديدة من «ترانسبورتر تي 7» طراز العام 2025 من «فولكس فاغن»، قبيل إطلاقها بشكل رسمي للبيع عالميا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وعرضت «فولكس فاغن» الألمانية، في وقت سابق، لمحة عن التصميم الداخلي الجديد كليا لشاحنة «ترانسبورتر تي 7» مع إخفاء التصميم الخارجي، حسب موقع «كار سكوبس».

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تصميم السيارة
ويبدو أن فريق المركبات التجارية في «فولكس فاجن» قد بذل الكثير من الجهد للتأكد من أن الشاحنة ستبدو فريدة من نوعها، فهي تتمتع بواجهة أمامية مختلفة تماما مع جمالية حادة تشتهر بها «فولكس فاجن».

ومن المميزات الأخرى التصميم المختلف للأبواب الأمامية، وغطاء المحرك المسطح، بالإضافة إلى تفاصيل الإضاءة الخلفية المميزة، وسطح الباب الخلفي مقارنة بسيارات «فورد».

كما تأتي «ترانسبورتر تي 7» مع عجلة قيادة بأزرار تحكم حقيقية، وليس تلك التي تعمل باللمس التي ظهرت في عديد من خطوط الإنتاج.

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بينما تأتي مقصورتها الداخلية مع شاشة رقمية مقاس 12 بوصة، وشاشة لعرض المعلومات تعمل باللمس مقاس 13 بوصة، مستوحاة من «فورد»، مع إمكانية التوصيل لتطبيقات مثل «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو».

وتتشارك «ترانسبورتر تي 7» مع نظيرتها في «فورد» من حيث الشكل الصندوقي، لكن قاعدة عجلاتها أطول بمقدار 146 مم، وأعرض بمقدار 128 مم.

وستكون الشاحنة متاحة بارتفاعين للسقف وكشاحنة ذات صفين مع خيار استخدام النافذة الزجاجية. كذلك سيجرى تقديم إصدار هيكل مزدوج الكابينة، كما هو الحال مع خيار الباب الخلفي التقليدي أو الأبواب الخلفية على طراز الحظيرة.

محرك السيارة
فيما يتعلق بالمحرك، ستأتي «ترانسبورتر تي 7» مع أربعة خيارات: المحرك البترولي والديزل والمحرك الهجين والكهربائي. ويأتي المحرك الديزل بسعة لترين رباعي الأسطوانات.

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بطارية السيارة
ويمكن الاختيار بين حجمين للبطارية الكهربائية: سعة 54 كيلو واط في الساعة بقوة 114 حصانا، أو 83 كيلو واط في الساعة بقوة 134 حصانا أو 210 أحصنة.

مميزات جديدة لـ«ترانسبورتر تي 7» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«ترانسبورتر تي 7» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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