«هوندا» تعرض الفئة الجديدة من «سيفيك» في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عرضت «هوندا» عددا من الطرازات الجديدة خلال معرض طوكيو للسيارات، حاز بعضها على إعجاب رواد المعرض ما ينقلها إلى مرحلة الإنتاج.

عيوب تظليل النوافذ وكيفية التغلب عليها

أحد تلك الطرازات الفئة الجديدة من «هوندا سيفيك» العام 2024، والتي تبدو نسخة رياضية من السيارة الهاتشباك مع ناقل سرعة يدوي، ستملأ الفراغ بين النسخة الاعتيادية والنسخة الأقوى «سيفيك تايب آر»، حسب موقع «كار سكوبس».

تصميم السيارة

وظهرت «سيفيك آر إس» بكسوة سوداء بالكامل، مما يعزز مظهرها الخفي. أهم ما يميز التصميم الخارجي هو المصد الأمامي المعاد تصميمه مع سطح أكثر حدة ومداخل جانبية أقل حجماً.

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علاوة على ذلك، أضافت هوندا شعارات «آر إس» حمراء على كلا الطرفين متباينة مع الطلاء الأسود، مع الحفاظ على باقي تفاصيل هيكل السيارة والعجلات المعدنية الموجودة في «سيفيك» التقليدية.

ناقل السرعة والمحرك

وتتوافر «سيفيك» بالفعل مع ناقل ست سرعات يدوي في السوق الأميركية، مع إطلاقه في اليابان في العام 2024.

وعلى الأرجح ستأتي السيارة مع محرك بنزيني سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 200 حصان، مع مكابح أكبر.

تعرف على المميزات الجديدة في «هوندا سيفيك» 2024 (أرشيفية: الإنترنت)