«فورد موستانغ» تتأثر بالقيود على التكنولوجيا الصينية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أثرت التغييرات التي جرى إدخالها على نظام الائتمان الضريبي المصمم لتقييد الوصول إلى السيارات التي تستخدم تكنولوجيا الصينية على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك سيارة «فورد موستانغ ماش» الكهربائية الجديدة.

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لكن اختفاء الدعم الحكومي الأميركي لا يعني أنه لا توجد طريقة أخرى للحصول على «موستانغ» الكهربائية، إذ عرضت «فورد» حسم بـ7500 دولار، حسب موقع «كار سكوبس».

وهذا الحسم من فورد متوافر على طرازات «ماش إي» لعام 2023 التي جرى إنتاجها من بداية العام حتى الأول من أبريل. كما يمكن استئجار سيارة «ماش إي» 36 شهرا بدون دفعة مقدمة مقابل 465 دولارا، و653 دولارا مقابل 84 شهرا.

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وتعني القواعد المعدلة الجديدة أن المركبات الكهربائية التي تحتوي على مكونات بطاريات جرى تصنيعها أو تجميعها بواسطة شركة مقرها في الصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران ليست مؤهلة للحصول على أي نسبة من الإعفاء الضريبي.

ويشمل ذلك السيارات ذات العلامات التجارية الغربية التي يجرى تصنيعها في تلك البلدان نفسها.

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