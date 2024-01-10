  • Alwasat News
Atwasat

«فورد موستانغ» تتأثر بالقيود على التكنولوجيا الصينية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 10 يناير 2024, 09:43 صباحا
«فورد موستانغ» تتأثر بالقيود على التكنولوجيا الصينية
تغييرات أنظمة الائتمان تؤثر على «فورد موستانغ» (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أثرت التغييرات التي جرى إدخالها على نظام الائتمان الضريبي المصمم لتقييد الوصول إلى السيارات التي تستخدم تكنولوجيا الصينية على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك سيارة «فورد موستانغ ماش» الكهربائية الجديدة.

بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

لكن اختفاء الدعم الحكومي الأميركي لا يعني أنه لا توجد طريقة أخرى للحصول على «موستانغ» الكهربائية، إذ عرضت «فورد» حسم بـ7500 دولار، حسب موقع «كار سكوبس».

وهذا الحسم من فورد متوافر على طرازات «ماش إي» لعام 2023 التي جرى إنتاجها من بداية العام حتى الأول من أبريل. كما يمكن استئجار سيارة «ماش إي» 36 شهرا بدون دفعة مقدمة مقابل 465 دولارا، و653 دولارا مقابل 84 شهرا.

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

وتعني القواعد المعدلة الجديدة أن المركبات الكهربائية التي تحتوي على مكونات بطاريات جرى تصنيعها أو تجميعها بواسطة شركة مقرها في الصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران ليست مؤهلة للحصول على أي نسبة من الإعفاء الضريبي.

ويشمل ذلك السيارات ذات العلامات التجارية الغربية التي يجرى تصنيعها في تلك البلدان نفسها.

4 مؤشرات للوقود المغشوش

السيارات المعفاة ضريبيا
وبموجب القواعد الجديدة، هناك 13 نوعا من السيارات الكهربائية التي يمكن أن تحصل على إعفاء ضريبي، وهو ما يدفع باقي الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية إلى إجراء تغييرات على مصدر البطاريات حتى تكون مشمولة بالقواعد الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من الصين بسبب مشكلة في البرمجية
تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من الصين بسبب مشكلة في ...
4 مؤشرات للوقود المغشوش
4 مؤشرات للوقود المغشوش
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
«كوينيجسيج» تقدم إصدارا محدودا من «جيسكو» مع إضافات من الذهب الخالص
«كوينيجسيج» تقدم إصدارا محدودا من «جيسكو» مع إضافات من الذهب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات...
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية...
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»...
4 مؤشرات للوقود المغشوش
4 مؤشرات للوقود المغشوش...
تعديل جديد لـ«لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية
تعديل جديد لـ«لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية...
المزيد
«فورد موستانغ» تتأثر بالقيود على التكنولوجيا الصينية
«فورد موستانغ» تتأثر بالقيود على التكنولوجيا الصينية...
سرقات سيارات «كيا» و«هيونداي» ترتفع 1000%
سرقات سيارات «كيا» و«هيونداي» ترتفع 1000%...
ما أكثر السيارات الجديدة إثارة في العام 2024؟
ما أكثر السيارات الجديدة إثارة في العام 2024؟...
«كوينيجسيج» تقدم إصدارا محدودا من «جيسكو» مع إضافات من الذهب الخالص
«كوينيجسيج» تقدم إصدارا محدودا من «جيسكو» مع إضافات من الذهب......
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات...
المزيد