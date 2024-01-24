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وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 24 يناير 2024, 10:20 صباحا
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية
تعرف على أسباب إيقاف إنتاج «مازدا 6» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت «مازدا» وقف إنتاج سيارة «مازدا 6» للسوق اليابانية بحلول منتصف أبريل المقبل، في فصل جديد من الاختفاء التدريجي للسيارة السيدان المحببة للكثيرين من الأسواق الرئيسية، في أعقاب إعلان مماثل في أسواق أميركا الشمالية بالعام 2021 والسوق البريطانية العام 2023.

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ولم تعلن «مازدا» كثيرا من التفاصيل بشأن قرارها وقف إنتاج فئة السيدان وواغون، على الرغم من تصميم السيارتين الجريء. ويبلغ عمر الجيل الثالث والراهن من «مازدا 6» أكثر من عقد من الزمن، بعد ظهوره بالعام 2012، حسب موقع «كار سكوبس».

بداية الطراز
وتعود جذور الطراز متوسط الحجم إلى العام 2002، عندما جرى إطلاق طراز الجيل الأول، المعروف باسم «أتينزا» في اليابان، للمرة الأولى.

وقال المدير التنفيذي لـ«مازدا» المسؤول عن المبيعات المحلية، كازويوشي تودو، إن «سيارة السيدان تجسد الحمض النووي للعلامة التجارية.. تعد سيارات مازدا 6 وأتينزا من السيارات المحببة لكثير من العملاء لوقت طويل، مع إجمالي مبيعات بلغت 226 ألف و437 وحدة في اليابان وحدها».

وتركز «مازدا» بشكل متزايد على إنتاج السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات فئة الكروس أوفر، وكلاهما من الفئات المسيطرة على مبيعات صناعة السيارات، والأجدر على تحقيق أرباح أعلى للمصنعين.

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طلبات شراء
وعلى الرغم من توقف إنتاج «مازدا 6» في أبريل، ستمكن العملاء من تسجيل طلبات شراء الطراز الجديد قبل توقف الإنتاج. ولم تضع الشركة أي خطط لإنتاج بديل للسيارة، لكن شائعات تقول إن العمل جاري على سيارة سيدان خلفية الجر، تقوم على قاعدة العجلات نفسها المستخدمة في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

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