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بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:06 صباحا
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية
الهدف من السيارات الكهربائية و الهيدروجينية إيجاد بديل للوقود للحفاظ على البيئة (أرشيفية: الإنترنت)
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تعمل شركات صناعة السيارات على مصالحة البيئة ويسعى بعضها إلى تطوير السيارات الكهربائية أو السيارات الهيدروجينية، ولكن هل تعلم الفرق بينهما.

السيارات الكهربائية
تعمل السيارات الكهربائية باستخدام بطاريات أيون الليثيوم، وتعتمد فكرة عملها على تحصيل الطاقة الكهربائية في البطاريات من خلال توليد الطاقة الشمسية التي توضع في البطاريات ثم تشحن بها السيارة.

وعادة يجرى شحن السيارة في مدة أقاصها ثماني ساعات لقيادتها ما بين 400 و600 كيلومتر، وتشبه طريقة شحن السيارة الكهربائية تماما طريقة شحن الهواتف المحمولة أو اللابتوب عن طريق إدخال «فيش» الكهرباء في المكان المخصص له في السيارة، وسعر شحن الكهرباء رخيص جدا ما بين 5 إلى 10 دولارات أميركية.

السيارات الهيدروجينية
أما السيارة الهيدروجينية تتوفر طاقتها الهيدروجينية من دمج عملية تبخر الماء مع غاز الميثان، ثم يجرى ضغط الهيدروجين فيتحول إلى مادة سائلة.

وتعد هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة، لأنها لا تحتاج إلى احتراق الوقود لتسير. إذ لا وجود للوقود في الأساس، كما أن الانبعاثات الخارجة منها عبارة عن مياه صالحة للشرب 100%.ولا توجد فيها بطاريات يجب التخلص منها بعد مدة. سيارات الهيدروجين في حاجة إلى 85 دولارا لملء خزانها بالكامل.

ويجرى تعبئتها خلال خمس دقائق فقط، وتتميز هذه السيارات بتقنيات عالية، تجعلها لا تخسر طاقتها عند تركها دون تشغيل فترة طويلة.

منصات توليد الطاقة على متن هذه السيارات تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية من الهيدروجين إلى طاقة ميكانيكية إما عن طريق حرق الهيدروجين في محرك احتراق داخلي، أو عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين في وقود خلية وقود لتشغيل المحركات الكهربائية.

يذكر أن الشركة اليابانية «تويوتا موتور كوربوريشن» أشارت إلى أنها تطور محرك هيدروجين في محاولة للتحرك نحو مجتمع تنقل محايد للكربون، وركبت المحرك على إحدى سياراتها للسباقات ليتم تجربتها بينما تهدف الشركة إلى توسيع البنية التحتية للهيدروجين من خلال السعي إلى تعزيز استخدام الهيدروجين عن طريق تحسين تقنيات محرك الهيدروجين.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 


 

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