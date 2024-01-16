«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك آب» متوسطة الحجم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تقترب «بي واي دي» الصينية من تخطي شركة «تسلا» كأكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، وتعتزم السيطرة على سوق السيارات الكهربائية في المستقبل.

وتستعد الشركة الصينية لكشف شاحنة «بيك آب» متوسطة الحجم الجديدة، التي تنافس «فورد رينجر» و«تويوتا هيلكس»، حسب موقع «كار سكوبس».

صور تجسسية

ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع صور تجسس وبراءة اختراع لسيارة «بيك آب» الصينية الكهربائية التي جرى اختبارها في أستراليا.

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وقد تولى وولفانغ إيغر، المعروف بعمله مع «أودي»، مسؤولية تصميم «بي واي دي بيم آب» متوسطة الحجم، التي تأتي مع شعار «بي واي دي» كبير الحجم على الشبكة الأمامية، ومصدات ذات مظهر جرئ، وإضاءة أمامية على شكل «سي».

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سيارة عملية متطورة

وتعد «بي واي دي» بتجربة عملية وغامرة من الناحية التكنولوجية، حيث تشمل الميزات الرئيسية لسيارتها الجديدة شاشة عرض رأسية (HUD) طورتها «هواوي»، ومجموعة أدوات رقمية «إل سي دي» مقاس 10.25 بوصة قائمة بذاتها، وشاشة معلومات وترفيه دوارة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة مع إمكانية التوصيل بتطبيقات «أندرويد أوتو» و«آبل كار بلاي».

وتزعم «بي واي دي» أن تكنولوجيا المحرك الهجينة (المحرك المزدوج الذكي) تعد الأولى من نوعها في العالم. ويستخدم هذا النظام المبتكر محركا توربينيا سعة 1.5 لتر، ومحركين كهربائيين، بإجمالي قوة 365 كيلو واط، أو 490 حصانا.

بيك آب كهربائية جديدة من «بي واي دي» (أرشيفية: الإنترنت)