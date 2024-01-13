«لامبورغيني» تكشف النقاب عن نظام اتصالات جديد للسيارات الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف مصنع السيارات «لامبورغيني» نظاما جديدا للاتصالات، أطلق عليه «Telemetry X»، وهو يعرض الخدمات التي سيتمتع بها المشترون خلال السنوات المقبلة، ومصمم خصيصا لسائقي السباقات الرياضية.

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أنظمة متطورة

ويركز النظام الجديد على تطوير نظام «تلي متري» الذي تنتجه «لامبورغيني» في الوقت الراهن، ويجمع بين البيانات البيومترية والمساعد الرقمي للقيادة، ووظيفة التدريب عن بُعد، المعروفة باسم «Real Time Remote Garage»، حسب موقع «كار سكوبس».

خدمة «Real Time Remote Garage»

وتستخدم خدمة «Real Time Remote Garage» أو «المرأب البعيد» تكنولوجيا اتصالات «5 جي» في تحميل فيديو بالوقت الفعلي للقيادة على الإنترنت، ما يُمكن مراقبته من قِبل مدرب القيادة، الذي يمد السائق بتعليمات ورد فعلي فوري.

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وتقول «لامبورغيني» إن تلك الخدمة توفر «خدمة تفاعل متكاملة مع مضمار السباقات، وتحسن أداء السائق، وتضمن تقديم تجربة قيادة ممتعة بنهج سهل الاستخدام».

أما نظام البيانات البيومترية فهو يراقب الأنظمة التي تجمع معلومات عن نبض القلب ومستوى الضغط والتوتر لدى السائق.

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ونظام المساعد الرقمي هو مساعد صوتي استباقي يقارن بين البيانات البيومترية وبيانات السيارة، لتقديم ملاحظات للسائق في أثناء القيادة على المسار الصحيح. على سبيل المثال، قالت «لامبورغيني» إن النظام يُمكنه تحليل أوقات اللفات، وتقديم النصائح حول خط السباق المثالي، بالإضافة إلى وقت الفرامل.