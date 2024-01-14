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«تسلا» تخفض تقديرات النطاق لطرازات «إس» و«إكس» و«واي»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 14 يناير 2024, 09:51 صباحا
«تسلا» تخفض تقديرات النطاق لطرازات «إس» و«إكس» و«واي»
تغيرات جديدة في طرازات «تسلا» تعرف عليها (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرف سيارات «تسلا» الكهربائية بكفاءتها والنطاق الكبير لمحركها الكهربائي، لكن اختبارات القيادة الفعلية أظهرت أنها لا تصل إلى النطاق المعلن.

ولهذا، أُجبرت «تسلا» على خفض تقديراتها لنطاق المحرك الكهربائي في أعقاب تحديث جديد على قواعد اختبار النطاق الخاصة بوكالة حماية البيئة، حسب موقع «كار سكوبس».

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وجرى تخفيض تقديرات النطاق الخاصة بطرازات «إكس» و«إس» و«واي» بنسبة 9.3% على الأقل، لكن بدون تغيير تقدير النطاق لطراز «موديل3».

يعزي تلك التعديلات إلى مراجعة سياسة وكالة حماية البيئة المتعلقة باختبارات المدى للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. وقالت الهيئة التنظيمية في بيان لها إن التحديث تم إجراؤه لضمان إنشاء جميع بيانات التصنيف بطريقة متسقة تعكس الأداء الواقعي بشكل أفضل.

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تشير مستندات داخلية إلى أن التغيير في متطلبات وكالة حماية البيئة والتي تفرض الآن اختبار نطاق السيارة في أوضاع القيادة المتعددة بدلا من الوضع الأكثر كفاءة فقط كان له تأثير على تقديرات النطاق المنخفضة. تشير الوثائق أيضًا إلى تحسينات الأداء الوظيفي التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة من البطاريات.

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