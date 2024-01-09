ما أكثر السيارات الجديدة إثارة في العام 2024؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت عديد شركات السيارات، العام الماضي، إطلاقها عددا من الطرازات الجديدة للعام 2024، وتستعد حاليا للتحول من مرحلة التحضير إلى مرحلة الإنتاج والتوزيع.

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انطلاق السيارات الكهربائية

وتشمل تلك القائمة الفئة الجديدة من «بي إم دبليو إم 5»، خصوصا فئة «تورينغ»، وكذلك سيارة «بورش ماكان» الكهربائية الأولى، و«718 بوكستر»، والنسخة المعدلة «911»، وكذلك «تايكان»، حسب موقع «كار سكوبس».

كما سيشهد العام 2024 إطلاق الفئة الكهربائية من «مرسيدس جي»، وكذلك «إي 63»، بعدما جرى تقليص حجم محركها من «في 8» إلى محرك هجين سداسي الأسطوانات.

مع ذلك، فإن مصنعي السيارات الألمان والقطاعات الفاخرة لا يحتكرون الظهور الأول لهذا العام، إذ ينتظر عشاق السيارات «تشارجر دايتونا SRT» من «دودج»، لنرى ما هو موجود تحت غطائها بعد التخلي عن محركها «في 8».

لانسيا تجذب الأنظار

كما ننتظر أيضا ما إذا ستجذب «لانسيا» الأنظار، وما إذا ستحقق «بيجو 208» النجاح المرجو منها، وكذلك سيارة «ألفا روميو» الكهربائية الأولى التي تحمل اسم «ميلانو».

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كما جرى كشف سيارة «هيونداي لونيغ 5 إن»، و«ميني كوبر» الكهربائية، والثنائي سيخضعان للاختبار الحقيقي من قِبل المشترين حينما يجري طرحهما في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.