«كوينيجسيج» تقدم إصدارا محدودا من «جيسكو» مع إضافات من الذهب الخالص

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن مصنع السيارات السويدي «كوينيجسيج» إنتاج 125 وحدة فقط من سيارة «جيسكو»، ونسخة واحدة من السيارة مغطاة بالكامل من ألياف الكربون الزجاجية مع إضافات من الذهب عيار 24 قيراطا.

تصميم السيارة

وكشفت «كوينيجسيج» النقاب عن «جيسكو» في العام 2019، وهي بديل سيارة «أغيرا». ويبدو المشتري الذي طلب ذات الإضافات الذهبية متأثرا بسيارة «أغيرا آر إس» الشهيرة، حسب موقع «كار سكوبس».

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وتلك السيارة، التي تحمل اسم «فينيكس»، جرى تصنيعها خصيصا لغول سوق العقارات الأميركي ماني خوشبين، وهي مغطاة بألواح هيكل مكشوفة من ألياف الكربون مع لمسات ذهبية.

وفي سيارة «جيسكو»، جرى بناء كل قطعة في الهيكل الخارجي من ألياف الكربون، مع طبقة شفافة يبدو أنها تحتوي على بقع من الذهب داخلها، وجرى بعد ذلك تغليف اللمسات الخارجية المختلفة بلمسات من أوراق الذهب الحقيقية عيار 24 قيراطا.

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يتضمن ذلك الأغطية الأمامية، وذراعي المرآتين الجانبيتين، وعنصرا مركزيا في الواجهة الأمامية، والأجنحة الديناميكية الهوائية على الجوانب، والصفائح الطرفية للجناح الخلفي. وتشمل العناصر الذهبية الأخرى شارة «كوينيجسيج».