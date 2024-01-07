بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

القاهرة - بوابة الوسط

هل تفكرُ في شراء سيارة مُستعمَلة؟ قد يكون هذا واحدا من القرارات الحكيمة والمُناسِبةِ لميزانيتِك، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

لكن قبل اتخاذ قرار الشراء عليك الانتباه إلى العديد من الأمور قبل اختيار السيارة، منها احتمال وجود تلاعب في عدَّاد المسافات. لذلك نقدم لك بالفيديو طرق كشف هذا التلاعُب.

من السهل تزييف عدَّاد مسافاتِ السيارات الحديثة بطرقٍ مُختلفة، منها عبر مِقبَسِ OBD2 أو عبر مُوصِّلِ تشخيصِ عدَّادِ السرعةِ، أو مُباشَرةً عبرَ رقاقةِ ذاكرةِ عدادِ السرعةِ.

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وعلى الرغم من شِبهِ استحالةِ معرفةِ التلاعبِ بالعدَّاد، فإن اكتشافَ ذلك يمكنُ ربطُه بأمور وأدلة أخرى في السيارة، من أبرزها:

- اللجوء إلى تواريخ الصيانة التي خضعت لها السيارة، وهذا يشمَل سجلَّات مراكز الخدمة بجانب فواتير الإصلاح وتقارير فحص السيارة.

- فحص الكسوة الداخلية للسيارة، والتمزُّقات الموجودةِ فيها، حيث إن علامات الاستخدام الكثيف على المقاعد ومقود القيادة أو الدوَّاسات يمكنُ أن تدلُّك على عمر استخدامِها الفعليِّ.

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- فحص لوحة العدَّادات، للتأكُّد من أن غطاءها السفليَّ مُحكَمُ الإغلاقِ، وأن البراغِي المُستخدَمةَ في إغلاقِه غيرُ مفقودة أو محلولة جزئيا أو يظهر عليها أي نوع من أنواع التلف أو أي تغييرات في شكلها.

- متوسط السير السنوي، حيث إن من المُعتَاد أن تقطعَ السيارة سنويا ما يقارِب عشرين ألف كيلومتر، لذلك كل ما عليك فعله هو ضرب عمر السيارة في عشرين ألفا، ثم قارن النتيجةَ مع الرقم الموجود في عدَّاد المسافاتِ

- كما يمكنُك فحص السيارة المستعملة في مركز متخصصٍ، والتحقق من عدم التلاعُب في العدَّادِ.

هذا المحتوى من تيربو العرب