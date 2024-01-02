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112 ألف دولار للحصول على «Nio ET9» منافس «BMW i7»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 01:14 مساء
112 ألف دولار للحصول على «Nio ET9» منافس «BMW i7»
بالفيديو.. «Nio» تتحدى مرسيدس وبي إم دبليو بسيارة متطورة وفاخرة (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت«Nio» سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون متطورة، وتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية.

حصلت سيارة «Nio ET9» الجديدة على هيكل انسيابي بتصميم مميز جدا، وصممت لتنافس سيارات «EQS» و«BMW i7» التي تطرحها مرسيدس وبي إم دبليو، إذ جهّزت بأحدث التقنيات، وزوّدت بقمرة مريحة جدا.

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تصميم السيارة
تأتي السيارة بطول 5 أمتار و32 سم، وعرض 201 سم، وارتفاع 162 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 325 سم. كما جهّزت بعجلات بمقاس 23 إنش، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

قيادة ذاتية
وحصلت النسخة الأساسية لهذه المركبة على أنظمة قيادة ذاتية تسمح لها بالسير دون تدخل السائق، وزوّدت بأجهزة ليدار متطورة، وكاميرات تُمكنها من التعرف على الأجسام في أثناء الحركة على الطرقات، إلى جانب تزويدها بأنظمة الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

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بينما صممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لأربعة ركاب، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات لمس بمقاس 14.5 بوصة، للتحكم في معظم ميزات السيارة ومشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت، وعجلة القيادة صممت لتختفي داخل الهيكل في وضعية القيادة الذاتية، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمس متطورة بمقاس 15.6 بوصة.

محرك السيارة وسعرها
وستعمل السيارة بمحركات كهربائية توفر عزما يعادل 707 أحصنة. أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 112 ألف دولار.

 

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