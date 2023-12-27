«مكلارين 720 إس» المنافس الأمثل لـ«بورش» و«فيراري»

القاهرة - بوابة الوسط

تعد سيارة «مكلارين 720 إس» ليس فقط منافسا قويا لسيارات مثل «بورش» و«فيراري» و«لامبورغيني»، إلا أنها جذبت عددا من محبي سيارة «بي1» لأنها قدمت أداء مشابها تقريبا للسيارة الهجينة الخارقة مقابل سعر أقل.

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جوانب التطوير

ومن غير المفاجئ أن سيارة «720 إس» أثبتت شعبيتها في السنوات الأخيرة، ولماذا يتجه عديد المالكين المتحمسين إلى تعديلها وجعلها أكثر إثارة.

وعمل المطورون على تطوير جوانب السيارة الفائقة كافة من الشواحن التوربينية المطورة إلى المحركات المبنية بالكامل، حسب موقع «كار سكوبس».

تصميم السيارة

تأتي العجلات من شركة « Strasse» وتُعرف باسم «SV4 Deep ConcaveFS»، ويبلغ قياسها (19 × 9) في الأمام و(20 × 12) في الخلف. كما أنها مجهزة بلمسات من الأسود الحريري في المنتصف تخلق تناقضا مع مساميك مكابح البرتقالية الزاهية والأغطية المركزية التي تحمل علامة « Strasse».

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طلاء السيارة

ثم هناك طلاء السيارة نفسها. على عكس مالكي سيارات «فيراري» الذين يلتزمون عادةً بخيارات الألوان الأكثر تقليدية للشركة المصنعة للسيارة، أظهر مالكو «ماكلارين» استعدادًا لاعتماد ألوان زاهية للغاية.

وتتميز سيارة «720 إس سبايدر» باللون الأزرق الباريسي الذي يبدو جميلًا ويساعد على إبراز خطوط السيارة.

محرك السيارة

وكشفت «مكلارين» عن بديل لـ«720 إس» وهي «750 إس» الجديدة بداية العام الجاري. وبينما تبدو السيارة الجديدة مطابقة للنسخة الأساسية، إلا أنها استفادت من بعض التعديلات في نظام التعليق والتوجيه والمحرك «في8» المزدوج سعة 4.0 لترات، ينتج 740 حصانا و590 نيوتن من عزم الدوران.

تعرف على جديد «مكلارين 720 إس» ومميزاتها (أرشيفية: الإنترنت)

تعرف على جديد «مكلارين 720 إس» ومميزاتها (أرشيفية: الإنترنت)