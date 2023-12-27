عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أجبرت العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى على سحب سياراتها من الأسواق بسبب اكتشاف عيوب تصنيع فادحة قد تودي بسلامة الركاب والسيارة وقد بلغ عدد السيارات المسحوبة أكثر من 3 ملايين خلال عام 2023 تعرف معنا على بعض هذه السيارات وعيوبها.

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عيوب التصنيع تجبر «مرسيدس» على استدعاء 2797 سيارة

أعلنت «مرسيدس بنز» استدعاء 2797 سيارة من «GLE 450e» طراز العام 2024، جرى تصنيعها بين يناير وأكتوبر 2023 بسبب عيوب في الفرامل. وجرى تمديد مهلة استدعاء السيارات في الفترة الزمنية المذكورة حتى نهاية ديسمبر.

يقول إشعار الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة: «في ظل ظروف محددة مثل القيادة بالطاقة الكهربائية في أثناء الظروف الجوية الرطبة، قد تزيد قوة الإدخال المطلوبة على دواسة الفرامل. هذا يشكل خطرا واضحا على السلامة، ويزيد من احتمالية وقوع حادث إذا لم يطبق السائق المقدار الصحيح من القوة على دواسة الفرامل» وفقا لموقع «كار سكوب».

وكانت الشركة المصنعة للسيارة على علم بمشكلة محتملة منذ فبراير 2022 عندما حققت في التقارير الميدانية من خارج الولايات المتحدة، التي زعمت أن مكابح بعض طرازات «GLE» لم تستجب كما هو متوقع.

ولم تتمكن «مرسيدس» في البداية من تحديد سبب حدوث المشكلة، لكنها بدأت المزيد من التحقيقات في أبريل من هذا العام. وعلى الرغم من إجرائها اختبارات في ظروف مناخية مختلفة، فإن «مرسيدس» لم تتمكن من تحديد المشكلة.

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عيوب التصنيع تجبر «أوتوفاز» الروسية على سحب 80000 سيارة «لادا»

أعلنت شركة «أوتوفاز» الروسية سحب 80000 سيارة «لادا» جرى بيعها سابقا لتثبيت منظومات «إيرا – غلوناس» للإنذار بالطوارئ.

وقد أفادت هيئة «روس ستاندارت» (المعايير الروسية) على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنه سيجري السحب الطوعي لنحو 80000 سيارة «لادا»، ليست فيها وحدة تحكم في منظومة إنذار بخدمات الطوارئ من طراز «إيرا – غلوناس» وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وستجرى أعمال التركيب والتثبيت مجانا وعلى أساس تطوعي، ولا تتطلب العملية دفع أي ثمن مقابل تثبيت منظومة الإنذار بالطارئ.

عيوب التصنيع تجبر «Polestar» على استدعاء ثلاث سيارات

قررت «Polestar» استدعاء ثلاث سيارات «Polestar 2» الكهربائية في الولايات المتحدة نتيجة قطع غيار معيبة تلقتها من شركتها الأم «فولفو»، حيث تتعلق المشكلة بمفصل دائري يمكن أن ينفصل، ويؤدي إلى وقوع حادث.

وقد أدركت «Polestar» المشكلة للمرة الأولى في 28 يونيو، عندما تلقت إخطارا من شركة سيارات فولفو بخصوص خطأ تصنيع محتمل في القطعة.

وباستخدام سجلات الإنتاج، حددت «Polestar» أن ثلاثة نماذج من طراز «Polestar 2» للعام 2023، جرى إنتاجها بمصنعها في تايتشو بالصين، قد تأثرت.

تؤثر المشكلة على المفصل الدائري الأيسر الأمامي الذي يربط ذراع التحكم السفلي الأمامي بمفصل التوجيه. ربما جرى تثبيت الجزء في الوضع غير الصحيح قبل تثبيت مسمار التثبيت الذي يبقيهما معا.

عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على سحب أكثر من مليون سيارة

أعلنت شركة «هوندا» سحب 1.2 مليون سيارة بعد كشف عيوب فنية في كاميراتها قد تؤدي للحوادث.

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن هوندا استدعت قرابة 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة لأن صورة كاميرا الرؤية الخلفية قد لا تظهر على شاشة لوحة القيادة.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات «Odyssey» الميني فان المطروحة ما بين العامين 2018 إلى 2023، وكذلك سيارات «Pilot» الرباعية الدفع التي طرحت في الفترة ما بين 2019 و2022، وسيارات «Passport SUV» التي طرحت ما بين 2019 إلى 2023 وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

منظمة السلامة توضح السبب

ووفقا للوثائق التي نشرتها منظمة السلامة في الولايات المتحدة فإن الخبراء يعتقدون أن المشكلة ترجع إلى خلل في موصل الكابلات المحورية، وتقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إنه إذا لم يتم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية، فيمكن لهذا الأمر أن يقلل من رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع الحوادث.

وتقول «هوندا» إنها تلقت ما يقرب من 274000 مطالبة ضمانا من مايو 2017 حتى 8 يونيو، وليس لديها تقارير عن أي إصابات.

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عيوب التصنيع تجبر «بي إم دبليو» على استدعاء 100 ألف سيارة

تستدعي «بي إم دبليو» ما يقرب من 100000 سيارة بعد إصدار تحذير من عطل قاتل محتمل يتسبب في الاحتراق الشديد في الوسائد الهوائية للسيارة المصابة.

ويخشى أن يؤدي الاحتراق الشديد إلى تمزيق غطاء الوسادة الهوائية وإغراق السائق بشظايا.

تعرض الشركة استبدال الوسائد الهوائية المعيبة في أي من السيارات المتضررة التي تم بناؤها بين عامي 2012 و2015، بما في ذلك بعض المحركات الأكثر قوة في العلامة التجارية، وتم إخطار وكالة معايير مركبات القيادة من قبل الشركة بشأن العيب.

عيوب التصنيع تجبر «تسلا» على استدعاء مليون سيارة

استدعت شركة «تسلا» تقريبا كل سيارة تم بيعها في الصين بسبب عيب في الفرامل والتسارع قد يزيد من مخاطر الاصطدام والسلامة.

قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، في بيان، إن الشركة المصنعة للسيارات ستنشر إصلاحا برمجيا عبر الهواء لأكثر من 1.1 مليون سيارة منتجة في شنغهاي في الفترة من يناير 2019 إلى أبريل من هذا العام، بالإضافة إلى بعض الطرز المستوردة إلى الصين.

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استدعاء «تسلا» بسبب نظام الكبح

يتعلق العيب بنظام الكبح المتجدد في «تسلا»، والذي يستخدم الطاقة الناتجة عندما يرفع السائقون قدمهم عن دواسة الوقود عن طريق إرسال الطاقة إلى بطارية السيارة، قال المنظم في الصين إن المركبات لم تسمح للسائقين بتحديد شدة الكبح المتجدد ولا تنبه السائقين عندما داسوا على دواسة الوقود لفترة طويلة، مما يزيد من احتمال سوء تطبيق الدواسة.

سيمكن إصلاح البرنامج السائقين من ضبط شدة الكبح المتجدد وضبط حالة المصنع الافتراضية للنظام، ستبدأ سيارات الشركة أيضا في إخطار السائقين عندما يضغطون على دواسة الوقود لفترة طويلة.

عيوب التصنيع تجبر «جنرال موتورز» على استدعاء 40 ألف شاحنة «سلفرادو»

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة اعتزام شركة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات أميركية، استدعاء أكثر من 40 ألف شاحنة من طراز «شيفورليه سلفرادو».

وتشمل العملية استدعاء الشاحنات المتوسطة إنتاج الفترة من 2019 إلى 2023، بسبب خلل في نظام المكابح يمكن أن يؤدي إلى تسرب السائل إلى مفتاح ضغط المكبح وإمكانية حدوث قطع في دائرة الكهرباء.

ويمكن أن يؤدي قطع الدائرة الكهربائية في مفتاح ضغط المكبح إلى ارتفاع درجة حرارة الدائرة مع زيادة احتمال نشوب حريق، سواء أثناء القيادة أو أثناء توقف السيارة.

وأوصت «جنرال موتورز» أصحاب السيارات المستهدفة بوضعها خارج المباني حتى يتم استدعاؤها لإصلاح الخلل.

«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع

استدعت شركة «هوندا» اليابانية للسيارات ما يقرب من 330 ألف سيارة من طرازات مختلفة لإصلاح عيب خطير موجود في المرايا الجانبية للسيارات.

ويرجع سبب الاستدعاء لسيارات «هوندا» إلى وجود عيب في المرايا الجانبية للسيارات، حيث يوجد عيب في نظام التسخين بالمرايا من الممكن يؤدي إلى انفصالهما عن المركبات، مما يزيد من خطر حدوث تصادم.

جاءت السيارات المتأثرة بالاستدعاء على النحو التالي:

«هوندا بايلوت».

«Ridgeline».

نماذج « Honda Passport».

«Odyssey».

وجرى إنتاج جميع المركبات البالغ عددها 330،318 مركبة في الفترة من 3 يناير 2020 إلى 23 يوليو 2021.

عيوب التصنيع تجبر «فورد» على استدعاء نصف مليون سيارة

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية «فورد» سحب ما يقرب من نصف مليون من سياراتها هذا الأسبوع بسبب عيب يمنع كاميرا الرؤية الخلفية من العرض أثناء تحرك السيارة للخلف.

يشمل الاستدعاء نحو 383000 سيارة دفع رباعي مزودة بكاميرات 360 درجة، من بينها «Ford Explorer» و«Lincoln Aviator»، وسيؤثر هذا العيب على 562 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم.

اعترفت شركة «فورد» بأنها على علم بحدوث 17 حادثًا طفيفًا ناجمًا عن المشكلة، ولم يسفر أي منها عن إصابات.

أفادت «The Hill» أن الشركة تلقت أكثر من 2000 تقرير ضمان يتعلق بالعيب، الأمر الذي سيتطلب تحديثًا للبرنامج لإصلاحه.



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