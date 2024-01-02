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ثغرة «أمنية» في أنظمة «تسلا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 10:24 صباحا
ثغرة «أمنية» في أنظمة «تسلا»
دير شبيجل: اكتشاف «ثغرة أمنية» في أنظمة سيارات «تسلا» (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «Der Spiegel» أن خبراء في أمن المعلومات بجامعة برلين التقنية تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية في أنظمة سيارات «تسلا»، يمكن من خلالها الوصول إلى أنظمة القيادة الذاتية للسيارات.

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وجاء في منشور للجريدة: «أفاد ثلاثة مختصين في أمن المعلومات بأنهم تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية في أنظمة سيارات تسلا الحديثة، يمكن من خلالها الوصول تقريبا إلى اللوحة التي تتحكم بنظام السائق الآلي في سيارات تسلا الحديثة، وتمكنوا من قراءة الأجزاء الرئيسية للنظام، واستعادة فيديو محذوف يحوي صور لسائق تسلا».

وأشار المختصون الذين اكتشفوا المشكلة إلى أنهم غير مهتمين ببيع المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر، فهم باحثون في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، يبحثون عن نقاط الضعف البرمجية غير المعروفة، ويبلغون بها الشركات، لحماية المستخدمين بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية المحتملة. ونوهوا إلى«أن المشكلة المذكورة موجودة في جميع سيارات تسلا»، وذلك نقلا عن موقع «روسيا اليوم».

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وقال أحد المختصين، كريستيان ويرلينغ: «لقد فوجئنا للغاية بمدى سهولة الوصول إلى أسرار تسلا. من الممكن فهم، وربما حتى تكرار، جزء كبير من نظام السائق الآلي باستخدام المعلومات المقروءة، وما يجرى تعلمه منها».

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