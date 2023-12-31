«شيفروليه» توقف بيع «بليزر» 2024 بسبب عيوب في نظام التشغيل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «شيفروليه» وقف بيع سيارة «بليزر» طراز العام 2024 بسبب عيوب في نظام التشغيل، بعد فترة وجيزة من إطلاق السيارة بشكل رسمي.

ولم توضح «شيفروليه» نطاق الاستدعاء، وهل يشمل كل السيارات الكهربائية من فئة كروس أوفر، لكنها أشارت فقط إلى أن المشكلة تخص عددا محدودا من السيارات، حسب موقع «كار سكوبس».

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بدأت مبيعات «بليزر» الكهربائية بالكامل منذ أسابيع قليلة، وقرار وقف البيع يشمل وحدات جرى شحنها بالفعل أو لا تزال في صالات العرض.

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وأفادت الشركة المصنعة بأن المشكلة بنظام التشغيل في «بليزر» الكهربائية قد تؤدي إلى تعطل شاشة المعلومات والترفيه المركزية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر على البرمجيات في أثناء محاولات شحن السيارة باستخدام أجهزة الشحن السريعة العامة التي تعمل بالتيار المستمر.

وقال نائب رئيس «شيفروليه غلوبال»، سكوت بيل: «ندرك أن عددا محدودا من المشترين اختبروا مشكلات تتعلق ببرامج نظام التشغيل مع بليزر الكهربائية. رضا العميل هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا، ولهذا أوقفنا مبيعات السيارة فترة موقتة».

«شيفروليه» توقف بيع «بليزر» 2024 بسبب عيوب في نظام التشغيل (أرشيفية: الإنترنت)