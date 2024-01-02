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رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 01:29 مساء
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
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بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع سيارات بيعت في فرنسا العام 2023، وهو رقم قياسي.

وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16.8% من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023. في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9.2% وفقاً للتقرير الذي نشرته منصة «بلاتفورم أوتوموبيل» (بي إف آ) التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات، وذلك نقلا عن وكالة «فرانس برس».

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استقرار نسبة السيارات ذات المحرك البنزيني
وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الماضي. في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذا لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.

وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.

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«تسلا» مهيمنة
وتهيمن شركة «تسلا» إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان «داسيا سبرينغ» و«إم جي 4»، ثم فيات «500 إي»، ورينو ميغان التي تحتل المرتبة الأولى بين السيارات الفرنسية المنشأ.

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