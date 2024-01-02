رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع سيارات بيعت في فرنسا العام 2023، وهو رقم قياسي.

وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16.8% من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023. في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9.2% وفقاً للتقرير الذي نشرته منصة «بلاتفورم أوتوموبيل» (بي إف آ) التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات، وذلك نقلا عن وكالة «فرانس برس».

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وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الماضي. في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذا لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.

وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.

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