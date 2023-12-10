«مرسيدس» تطرح فئة كهربائية جديدة للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «مرسيدس» النقاب عن عضو جديد بعائلة «سي إل إي كوبيه»، يحمل اسم «CLE 53 4Matic+» طراز العام 2024، مع بعض السمات التي يحملها طراز «إيه إم جي» القياسي، ولكن مع تعديلات أكثر إثارة.

محرك السيارة

وتأتي «CLE 53 4Matic+» الجديدة مع محرك سعة 3 لترات - تيربو، سداسي الأسطوانات، مع غرف احتراق محسنة، وحلقات مكابس جديدة، وشاحن توربيني جديد، حسب موقع «كار سكوب».

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ويعمل المحرك إلى جانب مولد التشغيل المتكامل من الجيل الثاني، من تصنيع «مرسيدس»، ونظام كهربائي بجهد 48 فولت، يضيف 23 حصانا، و205 أمتار نيوتن من عزم الدوران.

وينتج المحرك 449 حصانا و650 متر نيوتن من عزم الدوران، مع لفات للمحرك تتراوح بين 5800 – 6100 في الدقيقة.

كما يأتي المحرك مع ناقل سرعة «سبيد شيفت»، ليقود نظام رباعي الدفع. وتصل «CLE 53 4Matic+» إلى 100 كم/ساعة خلال 4.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى بالمحرك الكهربائي فقط إلى 250 كم/ساعة.

أنماط القيادة

والسيارة مزودة بأربع أنماط مختلفة للقيادة: «كومفورت» و«سبورت» و«سبورت+» و«سليبري»، وهناك أيضا نمط «دريفت» الذي ينقل التحكم في السيارة إلى نظام الدفع الخلفي.

ومن العناصر الأكثر أهمية فيها هو تركيب نظام توجيه قياسي للمحور الخلفي يمكنه تدوير العجلات الخلفية بما يصل إلى 2.5 درجة بسرعات تصل إلى 100 كم/ساعة، وما يصل إلى 0.7 درجة بالتوازي مع العجلات الأمامية بسرعات أكثر من 100 كم في الساعة.

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وتشمل التغييرات كذلك الجزء الخلفي من السيارة الذي يأتي مع مصابيح «إل إي دي» معدلة ومتصلة بعنصر أحمر داكن. ويوجد أيضًا بها جناح صغير للشفاه، وأنابيب عادم مزدوجة جديدة، ويمكن للعملاء أيضًا طلب السيارة مع حزمة «AMG Optics» التي تضيف ناشرًا أكبر، وجناحًا خلفيًا، بالإضافة إلى جنوط هوائية أمامية وخلفية.

مميزات جديدة لـ«CLE 53 4Matic+» الكهربائية من مرسيدس (أرشيفية: الإنترنت)

مميزات جديدة لـ«CLE 53 4Matic+» الكهربائية من مرسيدس (أرشيفية: الإنترنت)