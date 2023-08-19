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«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 19 أغسطس 2023, 08:24 صباحا
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
تعرف على مميزات الفئة الجديدة من سيارة «دي بي12» من «أستون مارتن» (الإنترنت)
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كشفت «أستون مارتن» النقاب عن الفئة الجديدة من سيارة «دي بي12» فولانت، التي تأتي مع سقف قابل للطي، ومحرك بقوة 671 حصانا.

تصميم السيارة
وتتميز السيارة الجديدة بأنها تأتي مع سقف قابل للطي خلال 14 ثانية فقط، يتكون من خامة عالية الجودة في ثمان طبقات من العزل للحفاظ على هدوء مقصورة القيادة، حسب موقع «كار& درايفر».

و«دي بي12» فولانت الجديدة تأتي مع المميزات نفسها لسيارة «دي بي12» العادية لكن مع تغيير السقف. وظهرت السيارة للمرة الأولى الشهر الماضي في أوروبا.

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وتعتبر «أستون مارتن» سيارة فولانت الجديدة سيارة سياحية بامتياز، تهدف إلى الجمع بين أداء السيارات الخارقة، والتصميم الجميل الانسيابي الذي يناسب الرحلات السياحية الطويلة.

محرك السيارة
النسخة الجديدة من «دي بي12» فولانت تأتي مع محرك تيربو سعة 4.0 لتر، «في8»، بقوة 671 حصانا، ثماني الأسطوانات. كما أن المحرك موصول بناقل ثمان سرعات أوتوماتيك.

ولا تتوفر النسخة الأخرى بفئة محرك «في12» من السيارة، الموجودة في الفئة التقليدية.

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سرعة السيارة
وتصل السيارة إلى سرعة 60 ميلا/الساعة خلال 3.6 ثانية فقط. وتصل سرعتها القصوى إلى 202 ميل/الساعة.

ومن المقرر أن تطلق «أستون مارتن» النسخة الجديدة في «دي بي12» فولانت في أسبوع مونتيري للسيارات، على أن تبدأ تسليم السيارة بحلول نهاية العام.

تعرف على مميزات الفئة الجديدة من سيارة «دي بي12» من «أستون مارتن» (الإنترنت)
تعرف على مميزات الفئة الجديدة من سيارة «دي بي12» من «أستون مارتن» (الإنترنت)
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