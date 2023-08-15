بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت المواقع الإلكترونية التابعة لعلامة «لادا» بالترويج لسيارة «X-Cross 5 » التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة ورواجا كبيرا.

وتعتبر السيارة الجديدة نسخة معدلة عن سيارات «FAW Bestune T77» وحصلت على تصميم خارجي أنيق ومصابيح متطورة عالية الأداء تعمل بتقنيات (LED).

مزايا استخدام غطاء لعجلة القيادة

تصميم السيارة

وتأتي المركبة بطول أربعة أمتار و52 سم، وبعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 270 سم وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وستطرحها لادا بنسختين، نسخة «Enjoy» العادية ونسخة «Techno» الأغلى ثمنا، إذ ستحصل النسخة الثانية على أنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة تدفئة للمرايا الجانبية والزجاجين الأمامي والخلفي.

بالفيديو.. «BYD» تخطف الأنظار بقاتلة «Defender»

أنظمة متعددة

وزوّدت «X-Cross 5» بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وأحدث أنظمة الوسائط المتعددة التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية بمقاس 12 بوصة.

محرك السيارة

وتعمل المركبة بمحركات بنزين توربينة بسعة 1.5 ليتر وعزم 160 حصانا، ودعمت هذه المحركات بعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات وعلب يدوية بست سرعات.



