«بي إم دبليو» تختبر الفئة الجديدة من «M5 تورينغ»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تجري مصنع السيارات العالمي «بي إم دبليو» اختبارات بشكل سري على الفئة الجديدة من سيارة «M5 تورينغ» وذلك في حلبة «نوربورغرينغ» لسباق السيارات في ألمانيا.

تصميم السيارة

ومن المقرر أن تتبع الفئة الجديدة نسخة «M5 تورينغ» سيدان، وتأتي مع شبكة أمامية عريضة، وتصميم جديد للإضاءة الأمامية. كما ستأتي على الأرجح مع مشتت هواء أكبر حجما، كما نقل موقع «كار سكوب».

بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»

أما الجزء الخلفي من السيارة، يبدو أنه سيكون مزود بعادم كبير بأربع أنابيب، ونافذة خلفية بتصميم أكثر حدة، وجناح منفصل.

وفيما يتعلق بالتصميم الداخلي، ستأتي «M5 تورينغ» الجديدة مع شاشة عرض معلومات رقيمة سعة 12.3 بوصة، وشاشة لعرض نظام المعلومات بسعة 14.9 بوصة. كما تتميز السيارة بمساحة تخزين واسعة، ما يجعلها بديلا عالي الأداء للسيارات كروس أوفر.

محرك السيارة

بالنسبة إلى المحرك، من المتوقع أن تأتي «إم5 تورينغ» مع محرك كهربائي تيربو «في8» سعة 4.4 لتر بقوة بطارية 29.5 ك/واط/ساعة، وعزم دوران 1000 نيوتن، موصول بناقل ثمان سرعات أوتوماتيك.

«تويوتا» تستدعي 170 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع

الفئة الجديدة من «M5 تورينغ» عالية الأداء ستكون منافسا قويا لسيارة «أودي آر إس6» و«مرسيدس إيه إم جي – إي63».

تعرف على جديد سيارة «M5 تورينغ» من «بي إم دبليو».(الإنترنت)

تعرف على جديد سيارة «M5 تورينغ» من «بي إم دبليو».(الإنترنت)