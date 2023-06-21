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مرسيدس «إي كيو إي 500».. سيارة كهربائية بقوة 402 حصان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 21 يونيو 2023, 07:48 صباحا
مرسيدس «إي كيو إي 500».. سيارة كهربائية بقوة 402 حصان
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
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نجحت شركة «مرسيدس» العالمية في رفع سقف التوقعات مع طرح سيارتها الكهربائية «إي كيو إي 500» النسخة السيدان الرياضية، والتي تأتي مع مستوى جديد من التقنية والأداء العالي.

وتعد «إي كيو إي 500» هي النسخة الكهربائية بالكامل الأولى في فئة سيارات «إي كيو»، وتأتي مع قوة 402 حصان وعزم 633 نيوتن، وبطارية ليثيوم أيون بقوة 90.6 كيلو واط/ ساعة حسب موقع «موتور1».

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والسيارة رباعية الدفع، وتصل إلى سرعة 60 ميل/ ساعة خلال 4.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 260 ميلا/ىساعة. ويمكن أن تقطع السيارة مسافة 260 ميلا بشحنة واحدة.

وتتميز السيارة بتصميم داخلي جذاب، مع شاشة مركزية تعمل باللمس سعة 12.8 إنش، وشاشة إرشادات سعة 12.3 إنش، إضافة إلى إمكانية ربط السيارة بتطبيقات «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو».

ويبدأ سعر سيارة «إي كيو إي500» من 88 ألف دولار، ويمكن الحصول على بعض الإضافات على التصميم الداخلي والإطارات بتكلفة 11 ألف دولار.

سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
سيارة مرسيدس «إي كيو إي 500». (الإنترنت)
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