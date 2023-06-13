سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها لحذفها

القاهرة - بوابة الوسط

السيارات الحديثة هي أجهزة كمبيوتر على عجلات، حيث تحتوي السيارة المتوسطة في الوقت الحاضر على أكثر من 1400 رقاقة دقيقة.

ونظرًا لأن سيارتك متصلة بالإنترنت فيمكنها أيضًا جمع الكثير من البيانات عنك، حيث أصبحت سيارتك الآن مثل هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.

ماذا تجمع سيارتك عنك؟.. أداة جديدة عبر الإنترنت تعرض جميع المعلومات التي تمتلكها سيارتك عنك.

جمع البيانات

- يتم إعداد تقرير خصوصية السيارة من قِبل شركة تسمى «Privacy4Cars».

- تحذف الشركة البيانات الشخصية المتزامنة من السيارات المستعملة قبل إعادة بيعها، وهذه هي الطريقة التي تمتثل بها شركات صناعة السيارات لقوانين الخصوصية.

وهناك طريقة يمكنك من خلالها معرفة معلوماتك الشخصية التي جمعتها سيارتك، فكل ما عليك فعله هو إدخال رقم تعريف السيارة الخاص بسيارتك (VIN)، بينما توضح الأداة جميع سياسات الخصوصية حول الشركة التي قامت ببناء سيارتك.

إليك ما قد تجده عند توصيل رقم «VIN» الخاص بك:

- تفاصيل مثل اسمك وعنوانك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم رخصة القيادة.

- بيانات المواقع التي توضح مكانك والمكان الذي ذهبت إليه.

- جمع القياسات الحيوية بواسطة ميكروفون وكاميرا سيارتك.

- جمع التسجيلات الصوتية بواسطة المساعد الصوتي لسيارتك.

- تمت مزامنة البيانات من أجهزتك المتصلة مثل سجلات المكالمات أو الرسائل النصية أو جهات الاتصال.

- تسرد الأداة أيضًا الأشخاص الذين تتم مشاركة معلوماتك معهم مثل شركات التأمين والحكومة ووسطاء البيانات.

- إذا كنت تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو تجري مكالمات عبر«Apple CarPlay» أو «Android Auto»، فمن المحتمل أن تكون سيارتك تعلم الكثير والكثير عنك.